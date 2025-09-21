Crisis laboral de la Generación Z: Quizás simplemente hay demasiados graduados universitarios ahora

21 de septiembre de 2025.- En medio del debate sobre el papel de la IA en la limitación de las oportunidades laborales para la Generación Z, también está el hecho de que durante décadas muchos padres han animado a sus hijos a ir a la universidad, informó Fortuna.com.

Esto significa que la proporción de la fuerza laboral con una licenciatura es mayor que en generaciones anteriores, lo que crea una nueva dinámica para la Generación Z que acaba de terminar la universidad y busca impulsar sus carreras.

En una nota del jueves, Ed Yardeni, presidente y estratega jefe de inversiones de Yardeni Research, analizó el desempleo entre los recién graduados universitarios y los posibles factores que contribuyen a él.

Señaló que los graduados de entre 22 y 27 años han disfrutado históricamente de una tasa de desempleo más baja que la fuerza laboral en general. Pero esto comenzó a cambiar alrededor de 2015, mucho antes de la llegada del chatbot de OpenAI a finales de 2022 y la posterior avalancha de IA generativa.

De hecho, los datos recopilados por la Reserva Federal de Nueva York muestran que la tasa de desempleo de los recién graduados superó ligeramente la tasa total en diciembre de 2014, cuando fue del 5,6 % frente al 5,5 % del mismo periodo del año anterior.

En los años siguientes, ambas tasas fluctuaron, alternándose. Sin embargo, durante la pandemia, el desempleo entre los recién graduados universitarios comenzó a superar de forma constante la tasa general. Y a principios de 2022, la diferencia entre ambas tendencias comenzó a ampliarse.

En cambio, la tasa de desempleo de todos los graduados universitarios, en todos los grupos de edad, se ha mantenido muy por debajo de la tasa general durante al menos 35 años.