Ministro Cabello: desmantelado nuevo plan terrorista en Caracas

Bomba hallada en bolso en Caracas

7 de agosto de 2025.- Los organismos de Seguridad Ciudadana del país lograron desmantelar un plan terrorista auspiciado por las “narcobandas” de la extrema derecha venezolana en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, dirigido a generar caos en los alrededores de la Plaza de la Victoria, en Caracas, así lo informó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana, y Paz, Diosdado Cabello.



En rueda de prensa, Cabello anunció que durante la operación fue incautado un bolso con artefactos explosivos, teléfonos analógicos, tres kilos de TNT, entre otros materiales estratégicos, que tenían el objetivo de generar caos contra personalidades del Gobierno Nacional, instalaciones militares, estaciones de servicio y espacios públicos.



“Ahí está una plaza que tiene una toma de gas para la lámpara que está allí, al eso explotar ahí se combinaba con el gas (…) está también la estación del metro, una estación de servicio, los carros que pasaban, todo eso lo iba a impactar. Imagínense ustedes que eso hubiese explotado”, señaló.



Asimismo, apuntó que durante las investigaciones fue detenido el ciudadano José Daniel García, quien confesó que le ofrecieron una suma de 20 mil dólares para llevar a cabo este plan violento. La captura de García condujo a la detención de al menos 13 personas vinculadas en la operación, quienes también han dado importantes declaraciones.



Cabello explicó que esta acción fue coordinada por una banda del Zulia liderada por Francisco Javier Linol, quien se encuentra detenido por delitos junto al representante del Cartel de la Guajira, en Colombia, alias “El Titi”. “Con esto, quedan demostrados los vínculos del narcoparamilitarismo, la extrema derecha fascista y el gobierno norteamericano … Se cumple el guión que le hemos dicho desde hace tiempo”, resaltó.



13 detenidos

Igualmente, manifestó que el pueblo puede tener tranquilidad porque «el Gobierno Nacional y los organismos de seguridad trabajan incansablemente para garantizar la paz y la seguridad de cada uno de los venezolanos».



El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que fueron capturadas 13 personas ligadas al plan.



Son 13 principales, y en Colombia ya se encuentra uno detenido, involucrado en este plan, que pretendía alterar la tranquilidad de la población venezolana. «Tenemos a todos los que participaron en esta primera parte, pero en otros grupos, hemos encontrado evidencias que nos hacen pensar que tiene dinero y ese dinero es el del narcotráfico (extrema derecha).