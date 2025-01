Familiares de los tres pescadores desaparecidos en el Mar Caribe tras zarpar de Higuerote piden a las autoridades intensificar la búsqueda

Autoridades lacustres del estado Miranda continúan tras la búsqueda de los tres pescadores desaparecidos Credito: RRSS

27-01-25.-La angustia y la incertidumbre se apoderan de las familias de los tres pescadores desaparecidos frente a la costa de Higuerote, en el estado Miranda, desde el pasado martes 21 de enero.



La búsqueda, que comenzó inmediatamente después de que no regresaran a casa luego de que salieran en su habitual faena de pesca, ha sido un esfuerzo conjunto entre pescadores locales, guardacostas y cuerpos de bomberos.



Rogelio Fariña, hermano de Ricardo Fariña, uno de los desaparecidos, expresó su preocupación: “Hasta el momento no tenemos información alguna sobre el paradero de ellos. Ayer, la búsqueda se suspendió alrededor de las 8:30 de la noche, pero continúa hoy con la esperanza de encontrar alguna señal”.



Los pescadores, Ricardo Fariña, Melvin Rodríguez y Julio César Rodríguez, salieron a pescar el pasado lunes 20 de enero a las 8 de la mañana desde el puerto de Higuerote, con la intención de regresar antes de las 8 de la noche.



“Ellos cumplían con la norma de reportar su ubicación y tenían que haber llegado a la Bahía del Cuchiman. No llegaron y desde entonces hemos estado movilizándonos para que se preste atención a este caso”, añadió Fariña.



La búsqueda ha sido complicada debido a las condiciones climáticas adversas. “El mal tiempo ha dificultado las labores de rescate. Ayer se sumaron aviones que sobrevolaron la zona, pero hasta ahora no se ha encontrado nada”.



La comunidad pesquera ha colaborado activamente, pero la falta de recursos tecnológicos en las embarcaciones hace que la situación sea aún más crítica.



La búsqueda continúa en puntos más alejados de la costa, incluyendo las islas La Orchila y La Blanquilla.



Noticia al Día / El Diario de Guayana

Esta nota ha sido leída aproximadamente 279 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticialdia.com/sucesos/familiares-de-los-tres-pescadores-desaparecidos-en-el-mar-caribe-tras-zarpar-de-higuerote-piden-a-las-autoridades-intensificar-la-busqueda/)