Reunión Legislativo y Partidos: estiman al menos nueve elecciones este 2025

Reunión partidos y Legislativo en la AN sobre procesos electorales 2025

14 de enero de 2025.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, adelantó que habrá en el país al menos nueve elecciones en este 2025. "La intuición me señala que habrá elecciones varias en 2025, elecciones muy pronto".



Durante la reunión con partidos políticos en la AN para la elaboración del cronograma electoral para comicios del 2025, Rodríguez señaló que "nosotros no podemos elaborar ningún cronograma, pero sí podemos hacer propuestas de fechas (para las elecciones). Nos estamos dando 48 horas para aterrizar esas propuestas".



Asimismo, el presidente del Parlamento afirmó que en la reunión estuvo el 100% del espectro político del país. Además, agregó que "todos expresaron que debemos cuidar la paz de la nación, sin excepciones".



"Esto es una prueba de lo que realmente el pueblo quiere y anhela, independientemente del partido político, aquí hay un mensaje muy claro", dijo.



Por otra parte, Rodríguez acerca de la reforma constitucional que habrá este año, por orden del jefe de Estado, Nicolás Maduro, comentó que "todas las leyes pueden ser modificadas menos la de procesos electores en fecha cercana a elecciones".



"Estamos trabajando en las reformas de las leyes, pero hemos tomado el camino largo en el que debemos consultar con todos los factores", concluyó.