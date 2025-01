Ministerio Público solicita orden de aprehensión contra Leopoldo López

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

13 de enero de 2025.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó

que el Ministerio Público ha solicitado una orden de aprehensión contra el prófugo de la justicia Leopoldo López, quien se sumó al llamado a una intervención militar extranjera en Venezuela realizado por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.



“Este Ministerio Público de manera inmediata ha abierto una investigación y hemos solicitado una orden de aprehensión en contra del prófugo de la justicia, reincidente en acciones criminales, Leopoldo López”, indicó el fiscal en declaraciones a los medios.



Además, informó que están tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol “por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República; eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar”.



“En el artículo 12 aparece claramente este llamado instigación a acciones armadas contra la República; traición a la patria, artículo 128 del Código Penal; conspiración, artículo 132 del Código Penal y asociación, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada”, añadió.



El fiscal rechazó que López se sume a un llamado a bañar de sangre al país, “utilizando de adláteres nada más y nada menos que a (Álvaro) Uribe y a (Iván) Duque”. También cuestionó que estos sectores, luego de haber ofendido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) durante 25 años, ahora recurren a llamarla “a que se pliegue a una acción criminal contra nuestro país”.



Saab recordó que López fue quien promovió las guarimbas de los años 2014 y 2017, mandó a la muerte a decenas de jóvenes venezolanos, entre otras acciones contra el país, y ahora desde el extranjero “llama a matar, a bañar de sangre este país, a bombardear este país sin importar las consecuencias”.



Asimismo, compartió un video en el cual se evidencia las consecuencias que representa una intervención militar extranjera para los pueblos, generando caos, muerte y destrucción, siendo ejemplo de ello naciones como Libia, Irak o Siria.



Venezuela no soportará más llamados a desestabilización



El fiscal general enfatizó que Venezuela ya no va a soportar los llamados a la desestabilización del país por parte de estos sectores, pues la gente está harta y repudia totalmente estos llamados a violencia.



“Venezuela ya no va a seguir soportando dentro de la comunidad de cualquier sector, tanto opositor demócrata que sí existen en este país, como el sector progubernamental como los empresarios, comerciantes, los trabajadores, las amas de casa, estos llamados incesantes a desestabilizar”, aseveró y afirmó que el pueblo e instituciones del país se han mantenido firme y derrotado a estos voceros del crimen.

Mentiras de la oposición



El fiscal también hizo referencia a la mentira sobre la supuesta detención de la opositora María Corina Machado en una concentración la semana pasada.



“Pudimos ver cómo solamente concentraron ahí en Chacao menos de mil personas, donde mintieron descaradamente diciendo que la señora Machado había sido detenida cuando no es así”, declaró.



Asimismo, hizo referencia al video difundido sobre la detención del ciudadano Roalmi Alberto Cabeza Cedeño, quien según Machado había sido mortalmente herido y desaparecido por las fuerzas del orden el pasado 9 de enero.



“Si se decía que él estaba desaparecido y herido, había que abrir la investigación. La investigación se abrió y la persona aparece, no solo sana y salva, sino contando todo con lujo de señales: uno, que nunca hubo tal detención, da la fe de ello”, recalcó.



El fiscal confirmó que la investigación sobre este hecho está en curso.