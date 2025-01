EEUU: Trump pidió que Groenlandia sea propiedad de Estados Unidos

6 de enero de 2025.-Se espera que Donald Trump Jr. visite Groenlandia el martes, pocas semanas después de que su padre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, irritara al reiterar su deseo de obtener el control sobre el territorio autónomo danés, informó una nota de CNN.com



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo a CNN el lunes que había "tomado nota de la visita planeada de Donald Trump Jr. a Groenlandia", pero dijo que no haría más comentarios porque "no era una visita oficial estadounidense".



El comentario del ministerio se produjo después de que Reuters informara que el secretario permanente de Asuntos Exteriores de la isla, Minnnguaq Kleist, había dicho que el viaje era una "visita privada". También citó a una fuente familiar que dijo que el viaje fue una visita de un día para grabar un video para un podcast.



CNN se comunicó con el equipo de transición de Trump para solicitar comentarios.



El mes pasado, el presidente electo de Estados Unidos fue noticia cuando resurgió su deseo de obtener el vasto territorio ártico, calificándolo de "necesidad absoluta" para "fines de seguridad nacional y libertad en todo el mundo".



Anteriormente planteó la idea de comprar Groenlandia a Dinamarca en su primer mandato como presidente, pero la idea fue rechazada por el gobierno de la isla, que dijo en ese momento que "no estaba a la venta".

El Primer Ministro de Groenlandia, Mute Egede, respondió a los últimos comentarios del presidente electo de Estados Unidos en Facebook, reiterando que "no está a la venta y nunca estará a la venta", mientras que la oficina de la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, quien calificó el primer mandato de Trump como La sugerencia de que se podría comprar Groenlandia es "absurda", se hizo eco Egede.

"En cuanto a las declaraciones sobre Groenlandia, la Oficina del Primer Ministro no tiene más comentarios que una referencia a lo declarado por el Primer Ministro de Groenlandia acerca de que Groenlandia no está en venta, pero sí abierta a la cooperación", añadió la oficina.

Trump no es el primer líder estadounidense que ha expresado interés en controlar Groenlandia, que alberga la base aérea de Thule, la base militar estadounidense más al norte, ubicada a unas 750 millas sobre el Círculo Polar Ártico y construida en 1951.

Aunque el presidente Harry Truman eludió las preguntas sobre su búsqueda de control en la región, Estados Unidos supuestamente intentó comprar Groenlandia en 1946, y en 1867, el Secretario de Estado William Seward mostró interés en comprar la isla.

Según Reuters, el primer ministro de Groenlandia intensificó sus esfuerzos por independizarse de Dinamarca en su reciente discurso de año nuevo, diciendo que el país debería liberarse de "las cadenas del colonialismo".