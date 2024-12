Juan Carlos Monedero: Grandes medios preparan el ruido para toma de posesión de Maduro

Juan Carlos Monedero Credito: Archivo

22 de diciembre de 2024.- El politólogo español, Juan Carlos Monedero, reveló que los grandes medios de comunicación ya están preparando el ruido para la toma de posesión del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la cual tendrá lugar el próximo 10 de enero. A través de un video publicado en su canal de Telegram, Monedero rechazó que a estos sectores que se centran en Maduro, les parece poco lo que ocurre en Siria, Líbano, el genocidio en Gaza, cuyos hechos han convertido el 2024 en uno de los años más tristes.



El politólogo cuestionó que la dirigente de la extrema derecha, María Corina Machado, aspire a que ocurra en Venezuela lo sucedido en Siria. “Que haya gente que, en nombre de la democracia, defienda eso, pues deja mucho que desear”, agregó.



Resaltó que si Machado y Edmundo González tuvieran las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, las hubiesen publicado en medios como El País, El Mundo, La Gaceta, El Nacional, El Mercurio de Chile, El Clarín de Argentina, CNN, entre otros. “Lo que hacen es agitar unas cuantas actas que seguramente son de las mesas en las que ganaron, pero no presentan las actas, igual que no las presentaron cuando las reclamó el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque no las tienen”, subrayó.



Monedero también condenó que el diario El País haya publicado un editorial en el que afirma que “el poder sigue en disputa, casi 5 meses después de las elecciones”. Incluso que sustentara el texto con la narrativa de la derecha, que da como supuesto ganador a Edmundo González.



“Ojalá en España, en vez de hacerse política interior con Venezuela, en vez de dar cobijo a tanto sinvergüenza en Madrid, de esos que se compran edificios enteros, en vez de hacer seguidismo de los EE.UU. y sus necesidades de guerra, ayudara a que todos y todas las venezolanas recuperaran el diálogo, se terminaran las sanciones, pudieran regresar los que se marcharon y nos acordáramos más de todos esos sitios donde cada día están matando con violencia, de hambre o de enfermedad a inocentes”, apuntó.