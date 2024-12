Jesús Faría: Presupuesto para 2025 será del Poder Popular

Diputado Jesús Faría

3 de diciembre de 2024.- El presupuesto de la nación para el año 2025 es un instrumento de planificación creado para consolidar la recuperación productiva del país y para fortalecer el sistema de protección social creado por el comandante Chávez, aseguró el presidente de la comisión permanente de economía y finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría.



“Este será un presupuesto del Poder Popular. Será el presupuesto del comandante Chávez y además será el presupuesto que inicia un nuevo ciclo en la vida política, social y económica de nuestro país. Se cerró el ciclo del sufrimiento como producto del bloqueo y ahora se abre un nuevo ciclo de desarrollo, de despliegue, de bienestar, pese al bloqueo económico”, destacó Faría durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2025, hecho por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.



En este sentido, el diputado resaltó que la discusión de este nuevo proyecto de ley ha sido posible gracias a la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo y al fascismo. “Sin esa victoria Venezuela estuviera en un caos absoluto y no pudiera estar debatiendo sobre una ley que concentra todos los esfuerzos en el desarrollo de la prosperidad del pueblo”, resaltó.

Daños producto del bloqueo



Asimismo, durante su intervención ante la plenaria de la AN, Faría destacó que bloqueo económico impuesto por el imperialismo a nuestro país, desde el año 2017, ha traído pérdidas superiores a los 200.000 millones de dólares, provocando un deterioro de las condiciones de vida del pueblo.



“El bloqueo sigue haciendo daño, limitando la capacidad del desarrollo pleno de nuestro país. Sin embargo, ya no impide que nuestra economía crezca. Venezuela cerrará el 2024 como uno de los países del mundo que mayor crecimiento tuvo”, resaltó Faría.



De igual manera, resaltó que para el año 2024 Venezuela tuvo el doble de ingresos en comparación con el año 2023. En este sentido, destacó que la mayoría de estos recursos se destinaron para atender temas sociales.



En este sentido, enfatizó que el crecimiento económico obtenido ha sido importante para reestablecer “el sistema poderoso de protección social” que creó el comandante Chávez y que casi fue demolido por la agresión económica del imperialismo.