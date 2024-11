Venezuela exhorta a la ONU a reconocer a Palestina

29 de noviembre de 2024.- En el marco del Día Internacional de Solidaridad con Palestina, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela renovó su apoyo inquebrantable a la justa causa del pueblo palestino, que durante casi 77 años ha sufrido la ocupación, la opresión y las atrocidades cometidas por el régimen de Netanyahu.



En un comunicado oficial, Venezuela denunció la violación flagrante del Derecho Internacional y los principios fundamentales de las Naciones Unidas por parte de Israel, mientras continúa el ataque aéreo sobre Gaza, Cisjordania y otras regiones de Palestina.



El gobierno venezolano hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que este día no sea una mera conmemoración simbólica, sino un punto de inflexión para poner fin a décadas de impunidad y respaldar el derecho del pueblo palestino a vivir en paz y dignidad.



Además, exhortó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a hacer cumplir las resoluciones adoptadas y garantizar el fin de la ocupación ilegal de Palestina, así como la restitución de sus derechos, incluyendo el establecimiento de un Estado libre, soberano e independiente con las fronteras de 1967 y Jerusalén Oriental como su capital.



En este contexto, el gobierno venezolano volvió a exigir la plena incorporación de Palestina como miembro de la ONU, destacando que el reconocimiento de su legitimidad como nación no debe seguir siendo postergado. "Reconocer a Palestina no es un favor; es una deuda histórica y un acto de justicia", subrayó el comunicado.



Venezuela, desde su firme convicción en un mundo basado en la justicia, la dignidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, reiteró su solidaridad con Palestina y su lucha por un futuro de paz y libertad. El país también señaló la necesidad de que la condena mundial contra los crímenes del régimen israelí se convierta en acciones concretas de justicia, para evitar que la ONU siga siendo cómplice de la exclusión del pueblo palestino en el escenario internacional.



Finalmente, el comunicado concluye con un firme apoyo a la resistencia de los pueblos y un contundente mensaje: "¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva la resistencia de los pueblos!"

