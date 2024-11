Primer vicepresidente del PSUV: Es imposible que Edmundo González venga a Venezuela

Credito: VTV

28 de noviembre de 2024.- «No existe ni una sola posibilidad que Edmundo González venga a Venezuela, ni una», así lo expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, en el que insistió que «anótenlo allí La Patilla y afines y TV no sé qué cosa de allá de Miami, no existe ni una sola posibilidad».



Del mismo modo, expresó que las declaraciones del opositor Edmundo González sobre su supuesto regreso al país son muy débiles y aseveró que «el 10 de enero, aquí en Venezuela, se va a juramentar ante la Asamblea Nacional, el presidente electo por los venezolanos: Nicolás Maduro Moros«.



Asimismo, reiteró la invitación al sector opositor “para que nos vean a las venezolanas y los venezolanos con la Banda Presidencial; todos nos vamos a poner la banda. Todos nos vamos a juramentar con Nicolás».



Por otra parte, el también diputado a la Asamblea Nacional (AN), mencionó que desde España, Edmundo González lleva a cabo entrevistas en medios de ultraderecha, con el objetivo de promover una nueva campaña desestabilizadora, buscan obtener reconocimiento como presidente de Venezuela para el próximo 10 de enero y, en un discurso titubeante, afirma que se siente triunfante tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, a pesar de haber solicitado al Gobierno Bolivariano su salida a España por decisión propia.



González Urrutia continúa su campaña respaldada por la fascista María Corina Machado y, en cada entrevista que realiza, el excandidato exiliado en España sostiene que regresará a Venezuela para asumir un cargo que nunca obtuvo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 388 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)