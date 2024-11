Rudy Giuliani entregó su Mercedes Benz, relojes, anillos de lujo etc a trabajadores que difamó

18 de noviembre de 2024..-Después de meses de disputas legales, Rudy Giuliani entregó el viernes su automóvil deportivo de lujo, varios relojes, un anillo y activos financieros a dos trabajadores electorales de Georgia a los que difamó después de las elecciones presidenciales de 2020, escribió su abogado el viernes, informó ABCNoticias.go



Un jurado federal ordenó a Giuliani el año pasado pagar a Ruby Freeman y Shaye Moss casi 150 millones de dólares por difamarlos con acusaciones falsas de que madre e hija cometieron fraude electoral mientras las dos contaban las papeletas en el condado de Fulton, Georgia, el día de las elecciones de 2020.



Los abogados de ambas partes se enfrentaron en la corte durante meses sobre la entrega de esos activos y, la semana pasada, los abogados que representan a Freeman y Moss dijeron que el departamento de Giuliani estaba prácticamente vacío cuando su administración judicial ingresó a la propiedad.



Los representantes de los trabajadores electorales acusaron a Giuliani de "ocultar" sus bienes.



Al ex alcalde de la ciudad de Nueva York se le dio como fecha límite el 14 de noviembre para entregar las acciones de su departamento cooperativo del Upper East Side, valiosos recuerdos deportivos, un Mercedes-Benz convertible azul que alguna vez perteneció a Lauren Bacall y relojes de lujo. incluido uno que perteneció al abuelo de Giuliani.



Joseph Cammarata, abogado de Giuliani, dijo en una carta de cuatro páginas al juez estadounidense Lewis Liman que "los relojes y un anillo fueron entregados a través de FedEx" a una dirección en Atlanta el viernes por la mañana, y que "el automóvil Mercedes Benz fue entregado según lo solicitado". " a una dirección en Florida.



Se "aconsejó al banco de Giuliani que también entregara todos los fondos no exentos" a los demandantes, según el documento.



Liman advirtió que presentaría una moción de desacato si Giuliani no cumplía la orden de transferir los activos a Freeman y Moss.



El viernes temprano, Ted Goodman, portavoz de Giuliani, publicó un video en X con varios relojes dispuestos sobre una mesa.



"Esto de aquí, amigos, es la acumulación de 60 años de arduo trabajo", dijo Goodman.



A pesar de renunciar a esos bienes, Cammarata argumentó que su cliente no debería renunciar a otros activos.



Escribió una larga lista de artículos que consideraban "exentos", incluidas algunas joyas de menor valor, un refrigerador, un receptor de radio y otros muebles del hogar. También dijo que una camiseta de Joe DiMaggio era parte de la lista de pérdidas "demasiado amplia" y luchará por mantenerla.



El abogado argumentó que el tribunal "nunca debería haber permitido la facturación" del Mercedes Benz, argumentando que el automóvil debería ser tasado y devuelto a Giuliani si el valor no supera los 5.500 dólares.