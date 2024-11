Declaración del Comité de Defensa Legal, Laboral y Social de los y las trabajadoras del Estado Anzoátegui

*DECLARACIÓN*

17 de noviembre de 2024.-El Comité de Defensa Legal, Laboral y Social de los y las trabajadoras del Estado Anzoátegui rechaza la sanción impuesta a la camarada María Alejandra Diaz, en función de su actuación jurídica ante la sentencia 0603 emitida por el TSJ, fijamos posición:

El día 04 del mes en curso la sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 0603 que declara inadmisible el recurso de abstención, carencia y omisión incoado por un grupo de ciudadanos ,asistidos por la abogada María Alejandra Diaz, en razón de la no publicación por parte del CNE de los resultados electorales de las elecciones del 28 de Julio , por la evidente violación de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales,

El tribunal no conforme con la violación de sus propias sentencias y jurisprudencias, la sala Constitucional del TSJ fue irregularmente más allá de sus propias facultades y sancionó a la abogada asistente Dra María Alejandra Diaz con una multa de 100 unidades tributarias pagaderas en la divisa de mayor valor del mercado (euros) en un lapso de 5 días so pena de que esta aumente de no ser pagada en ese lapso. Además ,por si fuera poco ,se le impuso la suspensión, por tiempo indefinido ,de su licencia de ejercicio de la profesión del derecho remitiendo el caso al tribunal disciplinario del colegio de abogados del Distrito Federal,colegio este intervenido desde hace 12 años con el agravante de lo que tal cosa implica y cuya realidad seguramente conocía la sala Constitucional que emitió tal sanción.

Las razones de estás sanciones según la propia sala Constitucional obedece "a la temeridad" que implica la introducción de tal recurso de amparo, carencia u omisión y los señalamientos en el mismo contenidos y "que pretenden generar zozobra y conmoción en la población ".

Dicha sanción no tiene fundamento legal, no encuadra en ninguno de los supuestos contemplados por el propio TSJ para considerar que una acción sea asumida cómo temeraria en el marco de un recurso legal.

Concluimos que tal sanción contra la compañera no obedece a razones legales sino a un pase de factura ,a un castigo de carácter coercitivo por la actitud crítica que ha venido sosteniendo María Alejandra Diaz antes las acciones y omisiones del gobierno y de sus órganos institucionales del Estado.

La "sanción",es obvio, está dirigida en primer lugar a la compañera pero en general,como una suerte de mensaje a García amenazante,a todo aquel abogado o ciudadano que intente una acción que choque con los intereses del gobierno y especialmente con todo aquello relacionado con un proceso electoral preñado de irregularidades y que ha levantado fuertes reservas en las mayorías de la población, cosa está que el recurso pretendía clarificar para bien de la patria de Bolívar.

Está medida retaliativa, tiene ,además, el agravantes de violar el derecho humano al trabajo de la Dra Maria Alejandra ,única fuente de su subsistencia y la de su grupo familiar con lo cual lesionan su derecho al trabajo y su dignidad y la de su familia.

Hacemos un llamado a nuestro pueblo consciente para reflexionar sobre esta aberraciones políticas, contraria a las convocatorias que hizo el comandante Hugo Chávez, de hacer las criticas y auto criticarse necesarias, este accionar de la burocracia no lo podemos seguir permitiendo, hay que organizarnos para luchar es el único camino que tenemos por nuestra dignidad.

Compañera María Alejandra Díaz, trabajadores y pueblo humilde, la historia se encargará de juzgar y develar a los verdaderos temerarios gestadores de un clima de zozobra y conmoción que no sólo no se ha disipado ,sino que pareciese acentuarse para perjuicio de todo el país.

Desde el Comité de Defensa Legal, Laboral y Social del Estado Anzoátegui le ratificamos nuestra solidaridad militante y combativa a la compañera María Alejandra Díaz animándola con las palabras proféticas

De Camus" *No será el odio el que hablará mañana sino la justicia fundada en la memoria."*

No a la criminalización de la crítica y las protestas!

No a la deriva autoritaria de quienes al perder la fuerza de la razón apela a la razón de la fuerza!

Vamos acompañar levantemos la organización del pueblo revolucionario

El pueblo soberano y su liderazgo natural vencerá!

*¡Solo el pueblo salva el pueblo!*