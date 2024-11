Soto Rojas: Congreso Histórico avanza en propuestas para construir un Estado Comunal

Fernando Soto Rojas en VTV

16 de noviembre de 2024.- El diputado a la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, afirmó durante el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión, que en el Congreso Histórico avanza en las propuestas para la formación y el trabajo de un Estado Comunal.



Avanzan en las propuestas para saber cómo la población va a refundar el Estado y la correlación de fuerza. Además, destacó que dentro de los debates en el Congreso Histórico se puso sobre la mesa el ejemplo del Congreso de Angostura; ya que pese a que data de hace más de 100 años, tiene plena vigencia, porque "El Libertador, definió el concepto de nación, de estado, de pueblo, el problema de la división de los poderes públicos, la educación, el trabajo, la lucha contra la esclavitud", dijo.



Recordó que ese plan de construir una patria libre y soberana no fue posible porque la iniciativa política "no la tenía el pueblo, no la tenían los aborígenes, sino los mantuanos, y los mantuanos solo luchaban por la productividad de la tierra".



Por otra parte, Soto Rojas expresó que a partir de febrero de 1989 se agota definitivamente ese sistema y la nueva alternativa aparece el 4 de febrero de 1992 el exmandatario Hugo Chávez, quien se responsabiliza de los acontecimientos impactando en la conciencia, destacando que Chávez llegó a la "esencia de acción, al hombre de a pie, anticapitalista y antiimperialista".



Finalmente, el diputado indicó que por ello actualmente, con el congreso, Venezuela "está en el centro político del mundo".