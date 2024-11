Concejo Municipal y PoliCarrizal atienden denuncia sobre cobro ilegal del pasaje a personas de tercera edad

Carrizal, 07 de noviembre 2024.- Una inquietud elevada por el ciudadano Ángel Esparza ante la Comisión de Derecho a la Ciudad, Obras y Servicios Públicos del Concejo Municipal de Carrizal y a la policía municipal, fue atendida este jueves de forma inmediata por ambos organismos; tras la denuncia del cobro irregular del pasaje a las personas de tercera edad en algunas unidades de transporte público de la jurisdicción, informó Prensa Carrizal.

El vecino carrizaleño, aseguró que arbitrariamente el colector de una unidad de transporte perteneciente a la línea Colectivos El Encanto, estaba cobrando el pasaje de los adultos mayores en 10 bolívares, cuando legalmente el pasaje urbano para este grupo de personas es de seis bolívares.

"No es la primera vez que ocurre una situación como esta, por eso que decidí acudir hasta la oficina del concejal, para solicitar ayuda y pedir supervisión a las unidades colectivas. Acudí con él porque en la alcaldía no nos resuelven, estos casos no pueden seguir ocurriendo", dijo.

En este sentido, el presidente de la comisión, concejal Erick González Lozano, aseguró que de manera inmediata atendió la denuncia realizando el enlace con la policía municipal, quienes de forma rápida y oportuna localizaron al autobús en cuestión, citando al chofer de la unidad y poniéndole el aviso de las sanciones a las que se exponen él y el colector por el maltrato hacia los adultos mayores.

"Agradecemos la pronta respuesta del director de PoliCarrizal, comisario Nicolás Zapata. Nosotros seguiremos velando por el bienestar de todos los carrizaleños, pero sobretodo de los adultos mayores. Carrizal se merece lo mejor", expresó el edil.