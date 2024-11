Ilenia Medina: Edmundo González y MCM quieren controlar activos en el exterior

La diputada a la Asamblea Nacional, Ilenia Medina.

2 de noviembre de 2024.- La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Ilenia Medina aseguró que lo único que le interesa a Edmundo González y a María Corina Machado es el control de los activos en el exterior, «esto ha sido público la confrontación que ellos han tenido». Las declaraciones las expresó durante una entrevista en el programa A Pulso, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), donde señaló que “ellos organizan el negocio, cómo repartirse los recursos. Todos saben que es el Guaidó parte dos” .



Este viernes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la dirigente de la extrema derecha, María Corina Machado, se fue del país y se encuentra entre Colombia y Panamá, para continuar la conspiración y pedir más sanciones contra la nación. «María Corina huyó de Venezuela y anda buscando reuniones, que los reciba el presidente de por allá, y diciendo mil improperios y ataques contra Venezuela”, destacó el jefe de Estado.



Además, resaltó que los dirigentes de la extrema derecha insisten en las sanciones “son sencillamente unos apátridas, compañeros militares y policías, y debemos sentirnos orgullosos de haberlos derrotado con los votos y en las calles”. Cabe destacar que el presidente Maduro pidió la captura de María Corina Marchado, Juan Guaidó, Leopoldo López y otros dirigentes opositores por el robo de la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Citgo. “La Asamblea Nacional trabaja intensamente sobre la investigación que arrojó a más de 360 personas, partidos y ONG involucradas en el robo descarado de Citgo”, detalló el mandatario nacional.



En ese sentido, es importante recordar que, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, consignó el pasado 25 de octubre ante el Ministerio Público (MP), el informe final que involucra a individuos, partidos políticos y Organizaciones No Gubernamentales que intervinieron en la trama de corrupción para llevar a la empresa estatal Citgo a la quiebra.



Infante afirmó representar al Poder Legislativo por instrucciones del presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, por lo que, entregó formalmente el informe definitivo de la Comisión Especial, que investiga la participación de partidos políticos, de diputados y diputadas, del período legislativo 2016-2021, «en lo que hemos denominado el robo más grande de la historia de Venezuela, el de nuestra empresa Citgo”.

