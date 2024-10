Saime alerta sobre estafas virtuales a venezolanos con pasaporte vencido

28 de octubre de 2024.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) alertó recientemente al pueblo venezolano sobre la recurrencia de estafas mediante correos electrónicos que pretenden ser del ente gubernamental, para ofrecer supuestos «salvoconductos de viaje digital» a personas con pasaporte vencido. De esta forma lo explicó el organismo mediante su cuenta oficial de la red social Instagram.



«Atención usuarios, el Saime no envía correos electrónicos de este tipo que afirman ofrecer un «salvoconducto de viaje digital» para venezolanos con pasaporte vencido y que soliciten que el destinatario se comunique con un supuesto jefe de operaciones internacionales», advirtió el organismo de identificación.



Acto seguido, el Saime instó a los ciudadanos a no proporcionar ningún tipo de información personal mediante correo electrónico o cualquier otro medio no oficial; además de señalar que todos los trámites de identificación se realizan mediante el portal web www.saime.gob.ve de manera personalizada.



«¡No caigan en estafas!», concluyó la publicación del Saime. Previamente, durante el mes de septiembre; el organismo público exhortó a los venezolanos ubicados fuera del país, quienes hayan tramitado pasaportes en consulados actualmente cerrados; a retirar el documento de viaje en la sede principal ubicada en Caracas.