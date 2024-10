Comediante-orador, en mitin de Donald Trump compara a Puerto Rico con una “isla de basura”

“Comediante” extremadamente racista Tony Hinchcliffe dijo que a los latinos “les encanta tener bebés” y llamó a Puerto Rico “una isla flotante de basura”

27 de octubre de 2024.-Un orador en el mitin del ex-presidente Trump en el Madison Square Garden el domingo pasó una parte de su tiempo atacando a Puerto Rico, provocando reacciones violentas de los demócratas y la campaña de Harris, informo La Colina en una nota de prensa.

El comediante Tony Hinchcliffe, conocido como Kill Tony, pronunció un discurso ante la multitud antes del discurso del expresidente.



“Están sucediendo muchas cosas. No sé si lo sabes, pero en este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, provocando reacciones encontradas entre la multitud.



En otro momento, Hinchcliffe dijo que a los latinos “les encanta tener bebés”.



“Lo hacen. No hay forma de retirarse. Ellos no hacen eso. Ellos entran. Tal como lo hicieron con nuestro país”, dijo.



Los comentarios, particularmente sobre Puerto Rico, fueron rápidamente condenados por los demócratas.



“Como puertorriqueño, me siento tentado a llamar basura racista a Hinchcliffe, pero hacerlo sería un insulto a la basura”, publicó el representante Ritchie Torres (D-N.Y.) en la plataforma social X. “Al emitir sus votos en las urnas stand, los latinos nunca deberían olvidar el racismo que Donald Trump parece muy dispuesto a promover”.