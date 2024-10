Rodrigo Cabezas: “Debe permitirse una transición democrática y acordada en el país”

21 de octubre de 2024.- En Venezuela debe permitirse una transición democrática y acordada, con el objeto de que se comiencen a ejecutar las acciones que incidan en la recuperación política, económica y social del país, consideró este lunes el dirigente del partido Zulia Humana, el economista Rodrigo Cabezas.Durante una entrevista realizada por el periodista Vladimir Villegas, expresó que, para lograr este objetivo, es necesario que se muestren las actas y se verifique el resultado electoral del 28 de julio, tal como lo solicitaron hace un tiempo los mandatarios de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente.Al respecto, el economista manifestó que la crisis de legitimidad política puede provocar que el 2025 sea un año recesivo para la economía venezolana.En este sentido, explicó que la economía venezolana es muy pequeña, lo cual se evidencia actualmente en la cartera de créditos venezolana, que está por el orden de los 2 mil millones de dólares, cuando la de Colombia está situada en 140 millones de dólares y la de Chile en 200 mil millones de dólares.“Lamentablemente, la liquidez monetaria desde enero hasta ayer ha crecido 120%, es decir que el gobierno le ha incorporado a la economía 178 mil millones de bolívares, pero estos recursos provienen de la nada, lo que genera una presión sobre el tipo de cambio”, puntualizó.Agregó: “En este momento el consumo está de capa caída y la inversión está en menos del 4% del Producto Interno Bruto, muy lejos del promedio de América Latina, que está en 20%”.Eduardo Labrador no ha cometido delitoPor otro lado, Rodrigo Cabezas expresó su preocupación por la detención del diputado zuliano, Eduardo Labrador, hecho ocurrido el pasado 18 de octubre, sin que hasta ahora se conozca su paradero.El dirigente consideró arbitraria e injusta esta detención ya que, a su juicio, Labrador no ha cometido ningún delito.“Expreso mi preocupación por lo que ha ocurrido con Eduardo Labrador, quien es un profesor universitario, humanista, progresista, diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia, y ha sido detenido arbitrariamente. Ya van más de tres días de su detención. No se sabe cómo está, dónde está y no se le ha permitido a sus familiares saber de él. Nos hemos preguntado de qué delito lo van a acusar”, precisó.Por esta razón, Cabezas exhortó al ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, y al fiscal general de la República, Tarek William Saab; permitir el debido proceso para Labrador y que los familiares sepan dónde tienen detenido al legislador zuliano.