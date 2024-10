EEUU: Donald Trump insulta a Kamala Harris y la llama vice-presidenta de mier...

Credito: Saul Loeb/AFP via Getty Images

20 de octubre de 2024.-El expresidente Donald Trump, durante su campaña del sábado en Pensilvania, utilizó lenguaje profano para atacar a la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, Harris recurrió a un par de cantantes famosos para ayudar con eventos para conseguir el voto en dos estados en disputa: Lizzo se unió a ella en Michigan y Usher se unió a ella en Georgia. Los tres estados, donde las encuestas son ajustadas, se encuentran entre los que probablemente determinarán el resultado de las elecciones del 5 de noviembre, informó El Correo de Washington.

Isaac Arnsdorf (Comentario de X)