EEUU: Los líderes militares que sirvieron bajo Donald Trump hacen sonar la alarma sobre su victoria

19 de octubre de 2024.-La sugerencia del expresidente Donald Trump de que el ejército estadounidense debería utilizarse para enfrentarse al “enemigo interno” el día de las elecciones ha reavivado las preocupaciones sobre lo que podría pedirle a las fuerzas estadounidenses que hicieran si gana un segundo mandato como comandante en jefe, informó CNN.com



Y son los altos líderes militares que sirvieron bajo su mando los que más claramente han hecho sonar la alarma sobre Trump.



El ex presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, dijo a Bob Woodward en su nuevo libro “War” que el ex presidente “es la persona más peligrosa para este país... Un fascista hasta la médula”.



Y el jueves en el podcast The Bulwark, Woodward dijo que el general Jim Mattis, quien se desempeñó como secretario de Defensa de Trump, le había enviado un correo electrónico para decirle que estaba de acuerdo con la evaluación que Milley le había proporcionado a Woodward. En el podcast, Woodward dijo que la idea central del correo electrónico de Mattis sobre Trump fue: "Asegurémonos de no intentar restar importancia a la amenaza, porque la amenaza es alta".



Trump ha tenido durante mucho tiempo una fascinación juvenil por el ejército, idolatrando a los generales de la Segunda Guerra Mundial George Patton y Douglas MacArthur. Cuando era adolescente, disfrutaba de su paso por un internado de estilo militar en Nueva York.



A pesar de esa fascinación, Trump aceptó múltiples aplazamientos para evitar el servicio en la Guerra de Vietnam.



Cuando asumió la presidencia, Trump dotó a su gabinete de generales de alto rango. Nombró a Mattis, un general retirado de cuatro estrellas, para encabezar el Pentágono; su jefe de personal, John Kelly, era otro general de cuatro estrellas retirado, y dos de sus asesores de seguridad nacional eran generales de tres estrellas, Michael Flynn y H. R. McMaster.



A Trump le encanta la pompa y la ceremonia de los militares y presionó para que se realizara un desfile masivo al estilo del Kremlin en Washington, DC mientras estaba en el cargo. Al final, el desfile nunca se realizó.



A pesar del bromance de Trump con el ejército, los generales y almirantes retirados de alto rango no le han correspondido. Algunos incluso parecen pensar que es el ex presidente el verdadero “enemigo interno”.



Hace cuatro años, Mattis hizo una declaración a la revista The Atlantic: “Donald Trump es el primer presidente en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense; ni siquiera finge intentarlo. En cambio, intenta dividirnos”.



Similarly, Kelly told CNN’s Jake Tapper last year that Trump is “a person that has nothing but contempt for our democratic institutions, our Constitution, and the rule of law.”



In McMaster’s book, “At War with Ourselves,” a memoir of his time working at the Trump White House, McMaster wrote that in the aftermath of Trump’s 2020 electoral defeat, Trump’s “ego and love of self… drove him to abandon his oath to ‘support and defend the Constitution,’ a president’s highest obligation.”



Gen. Stanley McChrystal, who revolutionized Joint Special Operations Command, the unit responsible for killing Osama bin Laden in 2011, wrote an op-ed in The New York Times three weeks ago saying he is voting for Vice President Kamala Harris because of her “character.” Unstated in his op-ed was McChrystal’s assessment of Trump, though in the past, McChrystal has said Trump is “immoral” and “dishonest.”



The leader of the bin Laden operation was Adm. Bill McRaven, who in 2020 wrote an op-ed in the Washington Post about Trump, saying, “when presidential ego and self-preservation are more important than national security — then there is nothing left to stop the triumph of evil.”