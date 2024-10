EEUU: Mike Coffman califica afirmaciones de Donald Trump sobre la pandilla de venezolanos "El Tren de Aragua" como "extremadamente exageradas"

El expresidente Donald Trump realiza un mitin en el Gaylord Rockies Resort and Convention Center en Aurora, Colorado, el 11 de octubre de 2024. Credito: Reuters/Isaiah J. Downing

11 de octubre de 2024.-El alcalde republicano de Aurora, Colorado, dijo que el mitin del expresidente Donald Trump en la ciudad el viernes presentó una oportunidad "para mostrarle a él y a la nación" que Aurora "no es una ciudad invadida por pandillas venezolanas", informó Noticias de CBS.

El alcalde Mike Coffman hizo la declaración el martes después de semanas de afirmaciones engañosas por parte del ex presidente de que la ciudad era una "zona de guerra" invadida por miembros de una pandilla venezolana.

Durante el debate presidencial del mes pasado contra la vicepresidenta Kamala Harris, Trump señaló a Aurora como evidencia de que los inmigrantes están tomando "violentamente" la ciudad. "Miremos a Aurora en Colorado. Se están apoderando de las ciudades. Se están apoderando de los edificios", dijo Trump.

Coffman dijo que las preocupaciones sobre la actividad de las pandillas han sido "muy exageradas". Dijo que "los incidentes se limitaron a varios complejos de apartamentos en esta ciudad de más de 400.000 habitantes".

El jefe del Departamento de Policía de Aurora, Todd Chamberlain, dijo en una conferencia de prensa el 20 de septiembre que la ciudad "de ninguna manera está invadida por pandillas venezolanas".

Un elemento central de las afirmaciones de toma de posesión de las pandillas es un video viral que muestra a hombres armados entrando a un apartamento en Aurora el 18 de agosto. El incidente provocó la muerte a tiros de un hombre de 25 años, dijo la policía.

Una concejal local compartió el vídeo en Facebook, afirmando que una pandilla se apoderó de "complejos de apartamentos enteros" en la ciudad. Coffman compartió una captura de pantalla del video y dijo que la ciudad está trabajando para "solicitar una orden judicial de emergencia para despejar los edificios de apartamentos donde ha estado ocurriendo actividad de pandillas venezolanas".

Sin embargo, después de patrullar el complejo, el departamento de policía dijo que los pandilleros no se habían apoderado del edificio y que los residentes no pagaban alquiler a las pandillas. Coffman también visitó el edificio y dijo que los inquilinos le dijeron que no tenían preocupaciones de seguridad, pero que estaban alarmados por la "acumulación" de basura y una "infestación de roedores".

Coffman dijo que los inquilinos le dijeron que no habían pagado el alquiler porque "ya no había un administrador de la propiedad en el lugar que siempre hubiera cobrado el alquiler". Coffman dijo que los informes iniciales de una toma de posesión de una pandilla provinieron de la empresa de administración de propiedades, CBZ Management. CBS News se comunicó con CBZ Management y no recibió respuesta.

El alcalde y la concejal emitieron un comunicado el 11 de septiembre para "limpiar el historial" y decir que los pandilleros no se han "apoderado" de la ciudad.

La policía dijo que hasta el 20 de septiembre no tienen ninguna información que los lleve a creer que los hombres en el video pertenecen a una pandilla.

Chamberlain dijo que Aurora, como cualquier otra ciudad, tiene crimen y actividad de pandillas. El departamento de policía dijo que creó un grupo de trabajo especial con funcionarios locales, estatales y federales para abordar la actividad de las pandillas.

El departamento de policía dijo que ha vinculado a 10 personas con la pandilla venezolana Tren de Aragua y ocho de esas personas han sido arrestadas hasta el 11 de septiembre. Pero Chamberlain dijo que hay "mucha complejidad" al identificar a sospechosos como miembros de pandillas, y agregó que ha sido "una lucha".

"Lo único de lo que realmente quiero estar seguro en toda esta discusión es que esto se centra en el comportamiento criminal, no en el estatus migratorio", dijo Chamberlain.