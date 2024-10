Boeing recortará 17.000 puestos de trabajo y retrasará la primera entrega del 777X mientras la huelga afecta sus finanzas

11 de octubre de 2024.- Boeing recortará 17.000 puestos de trabajo, retrasará un año las primeras entregas de su avión 777X y registrará pérdidas récord de 5.000 millones de dólares en el tercer trimestre, mientras el fabricante de aviones estadounidense continúa en espiral durante una huelga de un mes, informó Reuters en una nota de prensa.

El director ejecutivo Kelly Ortberg dijo en un mensaje a los empleados que Boeing debe reducir su fuerza laboral "para alinearse con nuestra realidad financiera" después de que una huelga en curso de 33.000 trabajadores de la costa oeste de Estados Unidos detuviera la producción de sus aviones 737 MAX, 767 y 777.

"Restablecemos nuestros niveles de fuerza laboral para alinearlos con nuestra realidad financiera y con un conjunto de prioridades más enfocado. En los próximos meses, estamos planeando reducir el tamaño de nuestra fuerza laboral total en aproximadamente un 10 por ciento. Estas reducciones incluirán a ejecutivos, gerentes y empleados", decía el mensaje de Ortberg.

Las acciones de Boeing cayeron un 2,12% en las operaciones posteriores al mercado.

Los cambios radicales son un gran paso de Ortberg, quien llegó en agosto al mando del atribulado fabricante de aviones con la promesa de restablecer las relaciones con el sindicato y sus empleados.

Thomas Hayes, gerente de acciones de Great Hill Capital, dijo por correo electrónico que los despidos podrían presionar a los empleados para que pongan fin a la huelga.

"Los trabajadores en huelga que temporalmente no tienen un sueldo no quieren convertirse en trabajadores desempleados que permanentemente no tienen un sueldo", dijo Hayes. "Calculo que la huelga se resolverá en una semana, ya que estos trabajadores no quieren verse en el próximo lote de 17.000 recortes".

Boeing registró cargos por ganancias antes de impuestos por un total de 5 mil millones de dólares para su negocio de defensa y dos programas de aviones comerciales.

Boeing, que informa sus ganancias del tercer trimestre el 23 de octubre, dijo en un comunicado separado que ahora espera ingresos de 17.800 millones de dólares, una pérdida por acción de 9,97 dólares y un flujo de caja operativo negativo mejor de lo esperado de 1.300 millones de dólares.

En promedio, los analistas esperaban que Boeing generara un gasto de efectivo trimestral negativo de 3.800 millones de dólares, según datos de LSEG.

Llegar a un acuerdo para poner fin al paro laboral es fundamental para Boeing, que presentó el miércoles una denuncia por prácticas laborales injustas acusando al sindicato de maquinistas de no negociar de buena fe. La agencia de calificación S&P estimó que la huelga le está costando a Boeing mil millones de dólares al mes y que la compañía corre el riesgo de perder su preciada calificación crediticia de grado de inversión.

Ortberg también dijo que Boeing ha notificado a sus clientes que ahora espera la primera entrega de su 777X en 2026 debido a los desafíos en el desarrollo, la pausa de las pruebas de vuelo y el paro laboral. Boeing ya había enfrentado problemas con la certificación del 777X que habían retrasado significativamente el lanzamiento del avión.