AN venezolana aprueba acuerdo que insta al Gobierno a romper todo tipo de relaciones con España

09-10-24.-La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes el acuerdo que insta al Gobierno de Nicolás Maduro a romper todo tipo de relaciones con España.Esto surge como respuesta a la decisión del Congreso de ese país de reconocer a Edmundo González como “presidente electo” del país caribeño.En la sesión de este 8 de octubre, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, indicó: “Se ruega encarecidamente a este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores, un acuerdo donde solicitamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España”.Los diputados procedieron a aprobar el acuerdo y así lo dio a conocer la AN en su cuenta de X (antiguo Twitter).“Queda aprobado el acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, puntualizó el Poder Legislativo.Este acuerdo se aprueba casi un mes después de que, el pasado 11 de septiembre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, solicitara a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que pida "al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones" con el país europeo.Cabe mencionar que el Ejecutivo no está obligado a acatar la decisión de la Asamblea Nacional, por lo que quedará en manos del presidente Nicolás Maduro.