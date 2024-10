Osaka, Japan, in 2019.Credit... Credito: Erin Schaff/The New York Times

Un nuevo libro del periodista Bob Woodward informa que Donald J. Trump ha hablado en secreto hasta siete veces con Vladimir V. Putin de Rusia desde que dejó el cargo en 2021.



8 de octubre de 2024.'A pocas semanas de las elecciones, los estadounidenses se enfrentan una vez más a una pregunta familiar, aunque inquietante, que nunca se ha resuelto definitivamente: ¿Qué pasa con el expresidente Donald J. Trump y el presidente Vladimir V. Putin de Rusia?, informaron Los TIempos de Nueva York entre otras Agencias Internacionales de Notcias.



Casi ocho años después de que las agencias de inteligencia estadounidenses advirtieran públicamente a los votantes que Rusia estaba tratando de interferir en la campaña de 2016, un nuevo libro que llamó la atención revivió el martes el misterio de la relación entre los dos al informar que han estado en contacto en secreto. en los últimos años.



El libro del periodista Bob Woodward citó a un asistente anónimo que decía que el expresidente y actual candidato republicano había hablado con Putin hasta siete veces desde que dejó el cargo en 2021, incluso cuando Trump estaba presionando a los republicanos para que bloquearan la ayuda militar a Ucrania para luchar contra los invasores rusos. El libro también decía que Trump, mientras aún estaba en el cargo en 2020, envió equipo de prueba de Covid-19 a Putin al comienzo de la pandemia para su uso personal.



Si bien otros periodistas no pudieron confirmar los contactos posteriores a la Casa Blanca el martes, el informe agitó la campaña presidencial y puso a Washington alborotado. Los ex presidentes suelen hablar con líderes extranjeros, pero sería muy inusual que uno hablara con un adversario declarado de Estados Unidos en el lado opuesto de una guerra sin haberlo aprobado primero con la Casa Blanca o el Departamento de Estado.



Trump ha cortejado y abrazado durante mucho tiempo a Putin, e incluso lo ha elogiado como un “genio” cuando ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Trump se ha negado a decir que Ucrania debería ganar la guerra, se ha resistido a más intervenciones de Estados Unidos. armas para que Ucrania se defienda y dijo públicamente que “alentaría” a Rusia “a hacer lo que quiera” con los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en sus propios ejércitos.



Hace apenas una semana, Trump se jactó de tener “una muy buena relación” con Putin, una relación que le permitiría, si gana, negociar un acuerdo de paz en un plazo de 24 horas, incluso antes de su toma de posesión, en términos que , como lo describe su compañero de fórmula, sería favorable al Kremlin. Trump ha mencionado al líder ruso por su nombre durante 41 actos de campaña este año, mucho más a menudo que en cualquier año desde que se convirtió en candidato presidencial por primera vez en 2015, según una búsqueda en una base de datos.