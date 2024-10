Izan una bandera gigante de Palestina en el Waraira Repano a un año de la guerra

7 de octubre de 2024.- Este lunes 7 de octubre, miembros de la Dirección Nacional junto al primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, instalaron la Tribuna Cultural Antifascista, Antisionista, en solidaridad con el pueblo de Palestina en el Waraira Repano.



En esta actividad se conmemora un año de aquel 7 de octubre de 2023, cuando inició la guerra entre Israel y Palestina, lo que trajo como consecuencias destrucción y miles de pérdidas humanas, evento al que también asistieron representantes diplomáticos de Palestina y Venezuela, así como demás autoridades de la ciudad capital.



Saab recordó en su intervención que el Comandante Hugo Chávez junto al expresidente de Cuba, Fidel Castro, fueron los únicos que mantuvieron una firme posición en defensa de Palestina y en defensa del mundo árabe, por lo que reivindico a ambos ex mandatarios quienes han dejado un legado continuado para que todos los poderes de la nación venezolana, puedan defender una causa que pasa a ser de la humanidad entera.



Agradeció al secretario general del ALBA-TCP por la invitación a esta simbólica tarea de izar la bandera de Palestina. "Yo diría también que estamos izando la bandera del Líbano, tierra de mis antepasados, tierra de mis padres, de mis abuelos y bisabuelos, victimas hoy del estado sionista de Israel", comentó.



Agregó que es impresionante como Israel de manera simultánea está atacando a 4 cuatro naciones: Palestina, Líbano, Yemen y Siria, ataques que se están cometiendo ante los ojos de los organismo internacionales de las grandes súper potencias que están apoyando estas atrocidades que el estatuto de Roma y que todas las leyes del derecho internacional y de DD.HH. establece.



Advirtió que están buscando de exterminar al pueblo palestino y a su vez cometiendo limpieza étnica y genocidio, así como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.



Criticó como el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu se pasea por las Naciones Unidas tras cometer estos ataques, "va también al congreso de los Estados Unidos, a dar supuestamente lecciones de libertad de democracia (...) tiene el repudio entero de la nación no solo venezolana, sino de todo aquel ser humano que tenga un mínimo sensibilidad".



Expresó que quienes pretenden dominar el planeta tierra en todos sus continentes es el sionismo mundial, "es el sionismo internacional que tendrá y tiene sus títeres".



En otro contexto, dijo que el presidente de Argentina, Javier Milei, están colocando sus fichas geopolíticamente en todas partes, destacando que quieren replicar "ese Milei en sudamérica, en África, en Asia y Europa, para ellos ser la punta de lanza de ese plan de dominación.



Por último, dejó en claro que hoy es la hora de los valiente, de los que dan la cara y de los que no tienen miedo, por lo tanto dejó en claro que no es la hora de callar ni de los cobardes.