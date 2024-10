Hackers chinos violaron sistemas de escuchas telefónicas de tribunales de Estados Unidos

6 de octubre de 2024.) - Hackers chinos accedieron a las redes de proveedores de banda ancha estadounidenses y obtuvieron información de sistemas que el gobierno federal utiliza para escuchas telefónicas autorizadas por los tribunales, informó el sábado El Diario de Wall Street.



Verizon Communications (VZ.N), abre una pestaña nueva, AT&T (T.N), abre una pestaña nueva y Lumen Technologies (LUMN.N), abre una pestaña nueva se encuentran entre las compañías de telecomunicaciones cuyas redes fueron violadas por la intrusión descubierta recientemente, dijo el periódico. , citando a personas familiarizadas con el asunto.



Los piratas informáticos podrían haber tenido acceso durante meses a la infraestructura de red utilizada por las empresas para cooperar con las solicitudes de datos de comunicaciones autorizadas por los tribunales de Estados Unidos, dijo el Journal. Dijo que los piratas informáticos también habían accedido a otros tramos del tráfico de Internet.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió el domingo que no estaba al tanto del ataque descrito en el informe, pero dijo que Estados Unidos había "inventado una narrativa falsa" para "incriminar" a China en el pasado.



"En un momento en que la ciberseguridad se ha convertido en un desafío común para todos los países del mundo, este enfoque erróneo sólo obstaculizará los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar conjuntamente el desafío a través del diálogo y la cooperación", dijo el ministerio en un comunicado a Reuters.





Beijing has previously denied claims by the U.S. government and others that it has used hackers to break into foreign computer systems.



Lumen Technologies declined to comment, while Verizon and AT&T did not immediately respond to requests for comment.



The Journal said the attack was carried out by a Chinese hacking group with the aim of collecting intelligence. U.S. investigators have dubbed it "Salt Typhoon."



Earlier this year, U.S. law enforcement disrupted a major Chinese hacking group nicknamed "Flax Typhoon," months after confronting Beijing about sweeping cyber espionage under a campaign named "Volt Typhoon."



China’s foreign ministry said in its statement that Beijing’s cybersecurity agencies had found and published evidence to show Volt Typhoon was staged by "an international ransomware organization."