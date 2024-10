EEUU: 33.000 trabajadores de Boeing pierden cobertura de salud

5 de octubre de 2024.Boeing ha recortado la cobertura de atención médica para 33.000 de sus trabajadores y sus familias mientras las huelgas sindicales de maquinistas continúan deteniendo la producción en el noroeste del Pacífico, informó Yahoo Finanzas.



Un comunicado de prensa de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM) enviado por correo electrónico el martes afirmó que los trabajadores fueron informados de los recortes mediante notificaciones del Servicio Postal de Estados Unidos a sus hogares. La medida está siendo criticada por miembros del sindicato en huelga como un paso en falso por parte de Boeing (NYSE: BA).



"Los ejecutivos de Boeing no pueden decidirse", dijo el presidente internacional de IAM, Brian Bryant, en el comunicado. “Un día dicen que quieren recuperar la confianza de su fuerza laboral. Al momento siguiente, tras muchos errores recientes de su equipo de relaciones laborales, los ejecutivos de Boeing ahora están gastando dólares para obtener centavos recortando un beneficio que es esencial para las vidas de los niños y las familias, pero que no es nada comparado con el costo de los problemas más grandes que los ejecutivos de Boeing han creado para su fuerza laboral y para la propia compañía durante los últimos diez años. Sus errores están costando no sólo a los trabajadores sino también a nuestra nación”.



Bryant pidió acción a la nueva directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg.



"Es hora de que el nuevo CEO se comprometa verdaderamente a nivel basado en propuestas y tome las riendas de sus subordinados que están torpemente tomando decisiones críticas como ésta", continuó. “No hay razón para que la cuestión de los beneficios de salud no se pudiera haber aprovechado para dar más tiempo a las negociaciones en la mesa; es una decisión innecesaria y cruel de los ejecutivos de Boeing que le costará a la compañía mucho más de lo que les ahorra, tanto a corto plazo como a corto plazo. plazo y largo plazo”.



Jon Holden, presidente del Distrito 751 de IAM, dijo que sus compañeros sindicales, que han estado en huelga desde el 13 de septiembre, estaban preparados para este tipo de trato.

"Han sido un par de décadas largas con muchas amenazas a sus medios de vida y esta era una acción esperada en línea con este equipo de gestión", dijo Holden en el comunicado. "A lo largo de los años, los miembros a menudo se ven afectados por decisiones imprudentes de la C-Suite, pero nos mantenemos firmes y confiados en nuestros esfuerzos por elevar el estándar para todos".



IAM se negó a votar sobre la oferta de contrato "final" de Boeing la semana pasada, afirmando que la compañía pasó por alto el proceso de negociación al difundir la oferta públicamente. Esa oferta expiró el viernes.



Bryant dijo que los retrasos de Boeing han provocado que los miembros de IAM sean expulsados ​​de su plan de seguro.



"Esto es innecesario y podría haberse evitado si se hubieran continuado las conversaciones para llegar a un acuerdo aceptable, en lugar de abandonar la mediación el viernes pasado", dijo Bryant. "Nuestros miembros continúan siendo firmes en su determinación y no se conformarán con nada más que un contrato justo que reconozca y recompense el trabajo crítico y dedicado que realizan".