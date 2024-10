AN inició diálogo con partidos políticos para revisión de leyes electorales

Asamblea Nacional

3 de octubre de 2024.- Este jueves con la presencia de diversos voceros de partidos y movimientos del país, inició el diálogo con los partidos políticos en el Palacio Federal Legislativo, convocado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien resaltó que no se puede permitir la participación política de quienes promueven acciones extranjeras contra Venezuela.



"No se puede actuar en la vida política nacional y a la vez promover homicidios, carros bombas, es completamente inconcebible. Eso es lo que estamos viviendo con mayor impunidad. Hay sectores que se incorporan y participan en elecciones y por otra parte promueven una colecta para que asesinos ingresen al país para violentar la soberanía de Venezuela", destacó el presidente del Legislativo al inicio de la convocatoria.



En este sentido, expresó con preocupación que las leyes venezolanas se hayan "quedado rezagadas en el desarrollo y devenir de la política", por lo cual elevó la trascendencia de la iniciativa.



"A los efectos de avanzar en el desarrollo y necesidades del país en estos nuevos tiempos políticos y sociales. Estamos en tiempos estelares, de trascendencia y también la dinámica legal y política", comunicó al exponer algunos acontecimientos actuales de escala mundial.



"Hemos visto como con el mayor descaro se abrogan acciones diplomáticas para accionar en contra de la República o como piden invasión. Notamos con preocupación que la enfermedad del extremismo se ha empeorado en la vida de nuestra República y esto tiene graves consecuencias".