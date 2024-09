EEUU: Policía de Aurora, Colorado arresta a pandillero del Tren de Aragua, de 23 años

Roiberth Daniel Mora-Márquez fue arrestado el miércoles por la noche con dos órdenes de arresto pendientes.



27 de septiembre de 3024.- El Departamento de Policía de Aurora arrestó el miércoles a Roiberth Daniel Mora-Márquez, de 23 años, un "miembro documentado de la pandilla Tren de Aragua" que había sido buscado por dos órdenes de arresto pendientes, dijo la policía en un comunicado en las redes sociales, informó El Correo de Denver.



Mora-Márquez es el último de una serie de arrestos relacionados con pandillas en Aurora en las últimas semanas, luego de que videos virales y personas influyentes de derecha en las redes sociales ayudaron a generar rumores en línea de que pandillas venezolanas se habían apoderado de edificios en la ciudad.



Mora-Márquez está acusado en el Tribunal de Distrito de Adams de agresión agravada en primer grado, secuestro en segundo grado, agresión en tercer grado y delito grave de amenaza, cargos derivados de una disputa y agresión por dinero de alquiler impago el 4 de abril, dijo la policía.



La policía de Aurora arrestó a Mora-Márquez el 17 de abril en relación con esa investigación. Fue liberado con una fianza de $20,000 por ese caso a principios de este año.



Posteriormente se emitió una orden de arresto contra Mora Márquez cuando no se presentó ante el tribunal, según la policía de Aurora.



Mora-Márquez también fue arrestado con una orden judicial activa del Tribunal de Distrito de Arapahoe por cargos de delito grave de amenaza, disparo ilegal de un arma de fuego, acoso y peligro imprudente, cargos derivados de un tiroteo no fatal el 28 de junio en la cuadra 400 de Nile Street. Dijo la policía de Aurora.



Mora-Márquez es uno de los 10 pandilleros venezolanos sobre los que el Departamento de Policía de Aurora publicó información a principios de este mes. Hasta el jueves por la tarde, Mora-Márquez estaba detenido en el Centro de Detención de Aurora sin derecho a fianza.



Con el arresto de Mora-Márquez, el Departamento de Policía de Aurora dijo que ahora hay siete miembros de la pandilla Tren de Aragua bajo custodia.



El 19 de septiembre, el expresidente Donald Trump anunció planes para visitar Aurora y Springfield, Ohio, "en las próximas dos semanas" durante un discurso de campaña en Uniondale, Nueva York, en el que dio a entender que las dos ciudades eran peligrosas.



"Puede que nunca me vuelvan a ver, pero está bien", dijo Trump a la multitud de campaña.