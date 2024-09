Estados Unidos enviará más tropas a Medio Oriente después de que Israel atacara a Hezbollah

En un importante ataque en el Líbano



23 de septiembre de 2024.-El Pentágono anunció el lunes que está reforzando sus fuerzas en Medio Oriente a medida que aumentan las tensiones entre Israel y Hezbolá, informó Estados Unidos Hoy.



La medida, con un número no revelado de tropas, se produce tras los ataques aéreos israelíes en el Líbano contra objetivos de Hezbollah que mataron al menos a 274 personas e hirieron a más de mil, según el Ministerio de Salud del Líbano, y al aumento de los disparos de cohetes y misiles contra Israel.



"A la luz del aumento de las tensiones en el Medio Oriente y por precaución, estamos enviando un pequeño número de personal militar estadounidense adicional para aumentar las fuerzas que ya se encuentran en la región", dijo el mayor general de la Fuerza Aérea Pat Ryder, el Secretario de prensa del Pentágono. "Por razones de seguridad de las operaciones, no comentaremos ni proporcionaremos detalles específicos".



Hay alrededor de 40.000 soldados estadounidenses en la región. El Pentágono ha mantenido una fuerte presencia allí desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, con la esperanza de contener los combates allí.



El nuevo despliegue fue calificado como una póliza de seguro por un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente. Dado el aumento de la tensión en la región, la medida es prudente pero no indica que se necesiten tropas estadounidenses para un combate inminente, dijo el funcionario.