Benjamin Netanyahu considera un plan para forzar a los civiles palestinos a salir del norte de Gaza

Para asediar a Hamás



22 de septiembre de 2024.-El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está considerando un plan para obligar a todos los civiles palestinos a salir del norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, con el fin de sitiar a Hamás y forzar la liberación de los rehenes, informó La Edición de CNN.



No está claro cuántos palestinos permanecen al norte del llamado Corredor Netzarim, que divide Gaza en dos, pero las estimaciones ascienden a cientos de miles. El plan no menciona si, cuándo o cómo se permitiría a los civiles regresar al norte de Gaza. Después de casi un año de guerra, sin que ninguna parte de Gaza sea inmune a los ataques aéreos israelíes, los palestinos se han mostrado cada vez más reacios a atender las demandas israelíes de reubicación.



La idea surge de un grupo de generales militares israelíes retirados, que la han presentado formalmente al gabinete israelí y a un poderoso comité parlamentario. El objetivo, dicen, es utilizar tácticas de asedio para matar de hambre a los combatientes de Hamás y obligarlos a liberar a 101 rehenes que aún se encuentran retenidos en el territorio.



Aquellos que se vayan recibirán comida y agua”, dice Giora Eiland, un general militar israelí retirado que encabeza la propuesta, en un video hábilmente producido y publicado en línea a principios de este mes. "Pero en una semana todo el territorio del norte de la Franja de Gaza se convertirá en territorio militar, y en este territorio militar, en lo que a nosotros respecta, no entrarán suministros".



La emisora ​​nacional israelí Kan, afiliada a CNN, informó el domingo que Netanyahu, en una reunión a puertas cerradas con el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, dijo que el plan “tiene mucho sentido”.



"Es uno de los planes que se están considerando, pero hay varios otros", dijo, según Kan. "Estamos comprometidos a desmantelar el control civil de Hamás".



No está claro cuándo tuvo lugar la reunión.



Un funcionario israelí confirmó la veracidad de esa cita, pero dijo: "verla de manera positiva no significa adoptarla".



El funcionario dijo que el jefe de la división estratégica de las Fuerzas de Defensa de Israel presentará en los próximos días a Netanyahu “varias alternativas” sobre cómo “privar a Hamas de las capacidades de control civil en Gaza”.