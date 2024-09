Volodymyr Zelensky dice que la aprobación de armas de largo alcance es parte clave de su “plan de victoria”

A medida que se acerca la visita a Estados Unidos



21 de septiembre de 2024.-El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo a CNN que la solicitud de Ucrania de utilizar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia es parte de su “plan de victoria”, que presentará a funcionarios estadounidenses la próxima semana, informó CNN en una nota de prensa.



Zelensky ha estado presionando a los aliados de Ucrania para que alivien las restricciones a las armas y, aunque ha habido señales de que Estados Unidos está cambiando su postura, dijo que aún no han recibido el visto bueno.



“Tenemos armas de largo alcance. Pero digamos simplemente no la cantidad que necesitamos”. Zelensky dijo el viernes y agregó que “ni Estados Unidos ni el Reino Unido nos dieron permiso para usar estas armas en el territorio de Rusia”.



En declaraciones a los periodistas, Zelensky atribuyó la vacilación de los aliados a la hora de autorizar dicho uso a los temores de una escalada.



“Hay muchos factores diferentes, alguien está hablando de algo, alguien está negociando con alguien, para alguien es realmente una escalada. Creo que Biden está recibiendo hoy información de su círculo de que puede haber una escalada. Sin embargo, y esto es importante, no todo su entorno lo cree así. Y eso es un logro, que no todo su entorno lo crea así”, dijo Zelensky.