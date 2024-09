Asamblea Nacional de Venezuela (AN) suspende debate sobre ruptura de relación con España

Asamblea Nacional Credito: Archivo

20-09-24.-La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela suspendió este jueves el debate sobre la ruptura de relaciones con España debido a «temas de agenda parlamentaria», según dijo el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, quien no explicó cuándo se prevé abordar este asunto en el pleno.



«Tiene que ver con temas de la agenda parlamentaria (…) simplemente agenda parlamentaria», dijo Rodríguez en una rueda de prensa, luego de que terminara la sesión legislativa, que no incluyó el punto en el debate ni ninguna mención a la tensión diplomática entre Caracas y Madrid, pese a que así estaba previsto, según anunció el miércoles.



Explicó que el tema quedó fuera del orden del día «en razón de la urgencia» de «un hecho sobrevenido», debido a la aprobación en el Parlamento Europeo de un reconocimiento al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño.



Rodríguez dijo que esta moción de la Eurocámara, rechazada por el Parlamento venezolano, no tiene «ningún tipo de impacto real» y se trató de una acción promovida por «fascistas».



El portavoz oficialista había dicho, el día anterior, que la AN aprobaría este jueves el acuerdo con el que instará al Gobierno de Nicolás Maduro a «evaluar» la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer a González Urrutia como presidente electo.



El proyecto del Legislativo fue presentado este martes, tan solo cinco días después de que Rodríguez solicitara su redacción, al considerar que el reconocimiento del Congreso español, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), es «una actitud grosera e injerencista» contra la «constitucionalidad venezolana».



El pasado 11 de septiembre, el Congreso aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular (PP) en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de este mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país.



En ese sentido, el Legislativo venezolano rechaza, según el proyecto de acuerdo, «la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso» del país europeo, y exhorta a los parlamentarios españoles a «respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente», a Maduro como «presidente reelecto» en los comicios del 28 de julio, un resultado que ha sido cuestionado por numerosos países.



