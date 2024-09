EEUU: Donald Trump anuncio que no participara en otro debate presidencial

Con Kamala Harris

“¡NO HABRÁ TERCER DEBATE!” Trump publicó en Truth Social, haciendo referencia a su primer enfrentamiento con el presidente Joe Biden en junio y su segundo con Harris el martes.



13 de septiembre de 2024.- La campaña de Harris había pedido otro debate después de que el vicepresidente y Trump se enfrentaran en el debate presidencial de ABC en Filadelfia. Harris reiteró ese llamado durante un mitin en Charlotte el jueves y dijo: “Creo que les debemos a los votantes tener otro debate porque esta elección y lo que está en juego no podrían ser más importantes”.



Pero el jueves Trump pareció poner fin a las especulaciones sobre si se llevaría a cabo otro debate, diciendo que Harris “DEBE ENFOCARSE EN LO QUE DEBIÓ HABER HECHO DURANTE LOS ÚLTIMOS PERÍODOS DE CASI CUATRO AÑOS”.



La campaña de Harris dijo que no toma al pie de la letra el anuncio de Trump de que no habrá otro debate presidencial.



"Él cambia de posición todos los días", dijo un alto asesor de Harris. "Predigo que habrá otro".



Después de su debate en Filadelfia, Trump defendió su actuación ante los periodistas, afirmando que los moderadores de ABC fueron “muy injustos” y que fueron “tres contra uno” durante el debate. Al día siguiente en Fox News, Trump dijo que no sabía si quería participar en otro debate mientras seguía afirmando que había “ganado”.



“En el mundo del boxeo o UFC, cuando un peleador es golpeado o noqueado, se levanta y grita: '¡EXIGO UNA REMATCH, EXIGO UNA REMATCH!' Bueno, no es diferente con un Debate. Anoche la golpearon brutalmente. Cada encuesta nos hace GANAR”, escribió Trump el miércoles en Truth Social.