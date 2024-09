(VIDEO) Vicecanciller colombiano: “No hay ninguna suspensión del diálogo y se verán resultados”

11-09-24.-“No hay ninguna suspensión del diálogo y se verán resultados”, afirma vicecanciller de Colombia“Todos los diálogos siguen abiertos entre el presidente Petro y el presidente Maduro, entre el presidente Petro y el presidente Lula. No hay ninguna suspensión del diálogo y se verán resultados de esos esfuerzos”.De esta manera respondió el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, al periodista Vladimir Villegas, quien le consultó sobre la anunciada y aún no efectuada reunión entre el mandatario colombiano, Gustavo Petro, con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Venezuela, Nicolás Maduro.“Qué bueno que los presidentes hablen y busquen soluciones. Vamos a seguir trabajando. No hay ninguna suspensión del diálogo, van a verse los resultados de esos esfuerzos”, expresó el diplomático.Sobre la posibilidad de que Petro y Maduro se vean las caras en el corto o mediano plazo, Rojas espera que pronto haya reunión de presidentes.“Viene la toma de posesión de la nueva presidenta de México en octubre, hay gestiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, vamos a seguir apostándole al diálogo, a las conversaciones y a la integración”, aseveró.Rojas vino a Venezuela “para reactivar los mecanismos de la relación bilateral. Colombia y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas y esto empieza a tener consecuencias positivas para los dos países, pero requiere de un gran esfuerzo y voluntad política para avanzar”.Dijo que el intercambio comercial entre ambos países está llegando a los mil millones de dólares, crece la inversión colombiana en Venezuela y se abre paso a la inversión venezolana en Colombia. Los puentes están funcionando, y van a funcionar mejor y ojalá las 24 horas, para un intercambio comercial permanente. En agosto pasaron por los puentes mil quinientas tracto-mulas, lo cual indica que estamos en una frontera viva”.-Cómo se puede hablar de una relación armoniosa en medio de diferencias políticas en torno al proceso electoral venezolano?, preguntó Villegas.-El esfuerzo fundamental en lo que a mí concierne es poner en marcha una política de buena vecindad… Tenemos vecinos y tenemos fronteras y no vamos a cambiar ni los vecinos ni las fronteras. Tenemos que convivir, pensemos o no igual o pensemos o no distinto. No necesariamente pensamos igual a Venezuela en todos los temas, necesitamos trabajar juntos.El vicecanciller colombiano añadió que “nunca más vamos a volver a los tiempos de la confrontación ni de la ruptura”.La migraciónTambién comentó: “Avanzamos en un proceso de regularización de los colombianos en Venezuela. Hay un fenómeno migratorio de venezolanos en Colombia, en América Lartina y en el mundo. Y los colombianos que están en situación irregular en Venezuela qué pasa”.Anunció que en noviembre va a reunirse la Comisión de Vecindad e Integración colombo-venezolana, posiblemente en Maicao, en la Guajira, donde “vamos a estar con todos los ministerios, con toda la gobernabilidad binacional para avanzar”.“Queremos vender energía a Venezuela. Vamos a explorar el tema del gas de Venezuela para Colombia, vamos a impulsar el turismo y escuchamos con mucho interés una propuesta del presidente Maduro para crear una Zona Económica Especial en la frontera”, mencionó.El 10 de enero y los resultados electoralesEl vicecanciller Rojas también respondió a una pregunta sobre qué puede pasar en la relación binacional si el 10 de enero de 2024 sigue sin respuesta el reclamo de que los resultados del 28 de Julio tengan datos que los sustenten.-En Colombia decimos que cada día trae su afán. Hemos dicho que queremos la paz política en Venezuela, que queremos apoyar el diálogo... Que estamos listos para apoyar y facilitar.El vicecanciller vino a Caracas porque “tenemos unas relaciones establecidas y unos mecanismos propuestos”.Dijo que el presidente Petro tiene un liderazgo en la región con el presidente Lula. Y el canciller Luis Gilberto Murillo tiene un liderazgo en la región.Sobre la salida de Edmundo Gonzalez Urrutia como exiliado en España, manifestó que “las soluciones a las crisis deben ser institucionales, deben respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero las relaciones deben basarse en los principios y los valores. Creemos en el diálogo y la paz política en Venezuela”.