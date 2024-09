Desaparece un piloto brasileño en territorio venezolano

Pedro Parente Neto, piloto brasileño Credito: Captura

11-09-24.-Pedro Rodrigues Parente Neto, conocido como Pedro Bruta, un piloto de 37 años de Brasil, está desaparecido desde el primero de septiembre en territorio venezolano. De acuerdo informes revelado por el medio Tiempo, al sujeto lo vieron por última vez en Caicara del Orinoco.



Sin embargo, según la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), el último registro del plan de vuelo de la aeronave pilotada por Buta, un avión monomotor Bellanca, matrícula PP-ICO, se realizó el 17 de agosto, saliendo de Boa Vista (RR) a las 8:17 am con destino a la Hacienda Flores, ubicada en el municipio de Amajari (RR), cerca de la frontera con Venezuela.



También según la FAB, la señal de la aeronave se perdió al entrar en el espacio aéreo sin cobertura de radar. Además, no hay registros de que el avión haya vuelto a despegar por parte del operador. La agencia dijo que solo se enteró de la desaparición del piloto después del contacto de su madre, María Eugenia Buta, el día 4. Desde entonces, se ha iniciado la búsqueda de información sobre un posible vuelo o accidente que involucre a la aeronave y al piloto.



“Hasta el momento, la información es insuficiente para realizar búsquedas por medios aéreos. La FAB, a través del Centro Coordinador de Rescate Aeronáutico Amazónico (Salvaero), enfatiza que continúa buscando información sobre el caso”, dijo la dependencia en un comunicado.



Pedro Buta había sido contratado el mes pasado para recoger al empresario minero Daniel Seabra de Souza, propietario de la aeronave, en Venezuela. A RJ2, de TV Globo, Souza, que aún se encuentra en el vecino país, declaró que se mantuvo en contacto con el piloto hasta el día 1, cuando habría dejado de responder a sus mensajes.



También dice que habría recibido información de que el piloto habría despegado con otra persona antes de desaparecer. La madre del piloto cuestionó esta información a RJ2, cuestionando cómo un avión pudo haber despegado sin que nadie lo viera. Más aún después de que la familia lograra intercambiar mensajes entre Buta y Souza en los que el piloto dijo que apagaría el transpondedor (dispositivo localizador de aeronaves) en territorio brasileño antes de dirigirse a Venezuela, indicando que no estaba autorizado a ir a ese destino.



Para Globo, el empresario negó que hubiera acordado apagar el transpondedor y que enviaría los mensajes completos a la Policía Federal. El reportero intentó comunicarse con la Policía Federal y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no recibió respuesta.



