Elon Musk enfrenta criticas al publicar imagen generada de Kamala Harris como dictadora comunista

Desde la cuenta de Anonymous A Donald Trump lo vistieron de lider Comunista.

3 de septiembre de 2024.-Elon Musk publicó una imagen generada por IA de Kamala Harris como una dictadora comunista, y los usuarios de X respondieron jugando con él en su propio juego, informo El Independiente.co.uk.



El multimillonario Musk estaba respondiendo a una publicación que Harris publicó el 1 de septiembre en la que compartía un cartel de Donald Trump que decía: "Donald Trump promete ser un dictador desde el primer día".



“No lo dejaremos”, escribió.



Musk respondió inicialmente: "Estás mintiendo".



Luego, más tarde, compartió una imagen generada por IA de Harris con un uniforme comunista rojo y escribió sarcásticamente: “Kamala promete ser una dictadora comunista desde el primer día. ¿¡Puedes creer que ella usa ese atuendo!?



Pero el director ejecutivo de Tesla, el hombre más rico del planeta, se ha enfrentado a una ola de reacciones negativas en su propia plataforma de redes sociales, y varios usuarios de X respondieron creando sus propias imágenes de IA que representan al propio Musk como un líder comunista.

Una cuenta publicó una imagen de inteligencia artificial de Musk con un uniforme nazi y decía: “Apartheid Clyde en todo su esplendor difundiendo desinformación, ¡así que aquí estamos! ¡Gracias Grok! ¿Puedes creer que Elon usa ese atuendo?



Otra cuenta de X, que se describió a sí misma como un “republicano preocupado”, compartió una foto de Trump como líder comunista y señaló las estrechas relaciones del expresidente con el líder norcoreano Kim Jong Un.



“Dile a tu papá Trump que deje de elogiar a los dictadores comunistas todo el tiempo. Kamala nunca escribió ‘cartas de amor’ con Kim Jong Un”, escribieron.



Dada la enorme riqueza de Musk y sus estrechos vínculos con el candidato presidencial republicano, los usuarios de X dijeron que debería asumir "más responsabilidad" por lo que publica en la plataforma de redes sociales.

Mike Harvey, candidato demócrata al Senado de Florida, dijo que la imagen de IA era "peligrosa".

"No crees que este tipo de manipulación extrema, en el mejor de los casos, y mentira descarada en el peor, no sea peligroso viniendo de la persona más rica del mundo que posee una de las plataformas más grandes", escribió. “¿Todo el dinero y el poder no conllevan más responsabilidad?”

Los republicanos contra Trump también criticaron a Musk. "Esto es completamente falso y usted lo sabe", decía la cuenta. “Donald Trump, quien repetidamente [sic] elogió a los dictadores comunistas de China y NK, dijo explícitamente que será un dictador por ‘algún día’”.

Mientras tanto, el ex presidente del RNC, Michael Steele, recomendó a Musk que abandonara su propia plataforma de redes sociales.

"Amigo, tal vez deberías tomarte un descanso de esta plataforma...", publicó.

The Independent se ha puesto en contacto con la campaña de Harris para solicitar comentarios.

La semana pasada, Trump intentó aclarar sus comentarios anteriores sobre querer ser un “dictador por un día” si gana la Casa Blanca en noviembre en una entrevista con la personalidad de televisión Dr. Phil.