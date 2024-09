Francisco Torrealba: Gobierno está listo para "retomar cualquier proceso de diálogo"

Francisco Torrealba Credito: Archivo

3 de septiembre de 2024.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, Francisco Torrealba, reiteró este martes que el Gobierno que preside Nicolás Maduro, “está listo para retomar cualquier proceso de diálogo”.



“Barbados o Ciudad de México, donde sea estamos listos para retomar cualquier proceso de diálogo (…) El presidente ha convocado un gran diálogo nacional inclusivo que, por nuestra parte, comienza con un Congreso en octubre (…) y en paralelo se siguen dando escenarios de diálogo privados como los que se desarrollan en grupos como el de Boston”, dijo el también vicepresidente de la clase obrera del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en una entrevista radial.



“Estamos convencidos de que en Venezuela para esta época o las que vengan hace falta mucho diálogo”, aseveró.



En este contexto, el parlamentario rechazó las intromisiones de otros países en el pasado proceso electoral que se vivió en el país. “Siendo nosotros genéticamente democráticos, no tenemos la necesidad de que vengan a opinar sobre nuestras elecciones”, fustigó.



“Tenemos que dejar de ser colonia electoral de otros países, cuando votamos tenemos que hacer respetar nuestras decisiones los venezolanos”, recalcó.



A su juicio, las decisiones tomadas por los venezolanos "se acatan y se respetan en Venezuela, no necesitamos la bendición de ningún observador ni ninguna opinión de algún otro país”.