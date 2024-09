Ministro Padrino López advirtió que en Venezuela sigue en marcha un golpe de Estado

Ministro de Defensa Vladimir Padrino López

3 de septiembre de 2024.- Este lunes el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas revolucionarias se preparan para dar la "batalla entre el fascismo y a patria".



Durante una intervención en la ponencia sobre la intervención de Estados Unidos en el sistema electoral venezolano, impartido por el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, el titular de Defensa argumentó que en "esta batalla contra la mentira y la falsedad, contra la guerra cognitiva, y el tecnofascismo", se debe "tener preparación moral y académico", con el objetivo de "vencer en los días por venir".



"El camino está claro y es preservar la paz, derrotar el fascismo y la violencia política e imponernos con la fuerza de los libertadores y Venezuela siga en su camino de soberanía e independencia", agregó Padrino López.



En este sentido afirmó que los venezolanos y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tienen las grandeza y la conciencia clara para defender los "procesos democráticos, nuestra independencia, ir en contra de la injerencia".



Agregó que: "Estamos preparándonos para dar la batalla entre el fascismo y la patria, para ello hay que tener conocimiento y argumentos, es compleja la situación, cualquier incauto duda".



Recordó que frente a los nuevos ataques, como el ocurrido contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), "el tiempo no termina, el tiempo apenas comienza, es una nueva fase donde el pueblo votó por el presidente Nicolás Maduro y en ese camino dar las batallas".



"Un ataque al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que no es al sistema eléctrico perse, si no al agua, las comunicaciones, a todo lo que implica parar un país y quitarle su electricidad", comentó.



Y en este contexto recordó que desde el 2002, "el imperialismo norteamericano ha pretendido irrumpir en la institucionalidad venezolana, para apoderarse del país".