Maduro dice que González Urrutia está “encuevado” y que actualmente está “preparando su fuga”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Web

29-08-24.-El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que Edmundo González Urrutia está “encuevado” y que actualmente está “preparando su fuga” para abandonar el país porque tiene “un ataque de miedo”.



En una alocución, Maduro comparó al exdiplomático con Juan Guaidó y lo calificó como un “cobarde”.



”Ellos quieren ponernos un Guaidó 2.0, lo que pasa es que Edmundo González les salió cobarde. Está encuevado, tiene un ataque de pánico. Hoy se cumple un mes en que se escondió. No da la cara”, acotó.



Asimismo, dijo que le llegó una información de que “mandó a comprar maletas en Beco de Chacaito, que están más baratas. Él está durmiendo en un lugar en Altamira, me dicen que está preparando su fuga, que cuando le lleguen las maletas se va para el carrizo porque está en un ataque de miedo”.



En ese sentido, cuestionó que la oposición no acudiera al TSJ a presentar pruebas. Al unísono, criticó que González Urrutia no firmara el acuerdo de reconocimiento de resultados.



”Tuvieron tres semanas, ¿por qué no fueron al CNE y al TSJ si decían que tenían pruebas? ¿Por qué se negó a firmar el acuerdo para reconocer los resultados? ¿Por qué desconoció el poder electoral? ¿Por qué su vocero, un tal Pellicer (refiriéndose a Pilieri), que fue capturado hoy por orden de la fiscalía porque es uno de los principales instigadores al desconocimiento, el 18 de julio declaró que no iban a reconocer los resultados electorales? ¿Por qué se negó a acudir al llamado del TSJ cuando es obligatoria?”, acotó.



En vista de esto, agregó que el exdiplomático “mintió” en una página “donde el 83% de los documentos publicados son falsos. Ahora la fiscalía lo ha citado dos veces y las dos veces ha incumplido la citación de la fiscalía”.