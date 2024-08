Alerta por la viruela símica (Mpox) no implica pandemia

Referencial Credito: Web

27 de agosto de 2024.- La mpox, causada por la viruela símica o viruela del mono, no se traduce en una emergencia sanitaria mundial ni la que enfrentemos una pandemia. El mundo no está ante una situación similar a la del covid-19, aclaran los expertos.



La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre esta enfermedad por una variante del virus, la clado I, de mayor mortalidad y que ha demostrado ser más eficiente para propagarse entre personas; sin embargo, eso no significa que sea una situación por la que la población debe alarmarse.



Diversos países han implementado medidas para prevenir y controlar los casos que se detecten, entre ellos, Venezuela que anunció en días recientes el protocolo nacional mpox para la identificación, manejo y vigilancia con un enfoque integral, que incluye la adquisición de vacunas, la capacitación y las estrategias de comunicación, entre otras acciones.



Últimas Noticias conversó con el viceministro de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea, quien detalló que el protocolo ya entró en vigencia a través del comunicado del pasado 19 de agosto, y aunque comparte una estructura general similar con el covid-19 y forman parte del sistema de vigilancia epidemiológica nacional, presentan diferencias importantes dadas las características de cada enfermedad.



Precisó que la mpox es causada por el virus del mpox, que es un orthopoxvirus y se transmite sobre todo por contacto directo con lesiones o fluidos corporales, siendo la transmisión aérea menos común, una gran diferencia con el covid-19.



Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, mialgias, linfadenopatías y una erupción cutánea característica. La detección se realiza mediante pruebas de PCR para ADN viral y el manejo va desde los cuidados de apoyo y antivirales específicos con un “enfoque de respuesta más localizado y vigilancia focalizada”.



Además, el aislamiento y las medidas preventivas también difieren con el covid-19, la cual requirió de mascarillas y distanciamiento físico, mientras que el mpox se maneja con aislamiento de lesiones y precauciones estándar y de contacto.



Durante la pandemia por covid-19, se aplicaron medidas voluntarias para prevenir transmisión como distanciamiento físico y restricción a la movilidad, pero estas acciones, aunque necesarias, generaron desinformación y alarma por lo altamente contagioso del virus y el impacto en la cotidianidad.



Por lo tanto, con la mpox las medidas preventivas son menos intrusivas en la actividad de la vida cotidiana e incluyen el aislamiento de los pacientes que tengan lesiones visibles.

La mpox no es tan rápida ni generalizada como el coronavirus, ya que se requiere contacto cercano con lesiones o fluidos para la transmisión y no se propaga fácilmente a través del aire.



“Esto significa que las alarmas y desinformación asociadas con las medidas preventivas del mpox son menores, enfocándose principalmente en el manejo de lesiones visibles y la protección en entornos de salud y contacto cercano en lugar de provocar cambios radicales en el comportamiento cotidiano. Esta diferencia en el tipo de medidas preventivas y su impacto en las personas reflejan menos interrupciones en comparación con las drásticas restricciones que se aplicaron durante la pandemia de covid-19”, acotó el viceministro.

Protocolo



Precisó que el protocolo forma parte del sistema de vigilancia epidemiológica que tiene el país, en este caso, para la detección temprana de la mpox que se agrupa en los síndromes febriles eruptivos vesiculares.



El plan se enfoca en la observación de los signos, síntomas y la incorporación de nuevas tecnologías, medidas de control, la vigilancia en tiempo real y la capacidad para emitir alertas rápidas ante riesgo de brotes.



Dijo que luego de emitida la alerta mundial se refuerza la implementación del protocolo nacional mpox con vigilancia en los puntos de entrada como aeropuertos, puertos y fronteras con fichas obligatorias para los viajeros, lo que permite revisar y proceder para detectar posibles casos desde el inicio.



Ante los casos sospechosos se realizará una evaluación, recolección de muestras y notificación a las autoridades, mientras que dentro del país se hará la identificación, toma de muestras y medidas preventivas.



Otro punto del protocolo es la educación a las comunidades y el manejo de contactos, así como el monitoreo de los mismos para detectar y controlar la propagación.

Tratamientos. Para este plan, el Ministerio del Poder Popular para la Salud trazó varios recursos y estrategias y, a pesar de que no existe un tratamiento específico, se centrarán en el alivio de los síntomas, la prevención de complicaciones y de las secuelas a largo plazo.



Osteicochea subrayó que los equipos de salud están preparados para brindar atención médica adecuada, siguiendo las recomendaciones de la OMS.



Por otra parte, “se está iniciando el proceso para adquirir una vacuna que refuerce el cerco epidemiológico”, destinada a la población con alto riesgo de exposición como embarazadas, trabajadores sexuales, personas con múltiples parejas sexuales, contactos cercanos de los casos que lleguen a confirmarse y los enfermos inmunosuprimidos.



“La adquisición de esta vacuna está en proceso para proporcionar una protección adicional a estas poblaciones vulnerables”, comentó.

Cuidado personal



Las autoridades hacen hincapié en la ficha de vigilancia del viajero que debe llenarse con información como si ha estado en contacto con personas, en áreas con brotes y si presenta síntomas.



Acatar las medidas preventivas que se dan a conocer a través de las fuentes oficiales y a nivel personal, mantener el lavado de manos frecuente con agua y jabón, sobre todo, tras tocarse el rostro o las superficies contaminadas.



Se debe evitar el contacto directo con lesiones cutáneas de infectados, no se deben tocar las lesiones ni fluidos corporales de personas con mpox, así como compartir la ropa, toallas y artículos personales.



Hay que usar mascarillas, guantes y ropa protectora; evitar exposición en lugares donde hayan casos confirmados. Si existen sospechas, aislarse en casa, evitar contacto con otras personas, notificar a las autoridades y seguir sus recomendaciones.



OMS solicita 135 millones de dólares para frenar mpox



La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un plan para ayudar a combatir los brotes del virus mpox (viruela del mono), informó el director general de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



“Junto con nuestros socios, hemos elaborado un plan estratégico mundial de preparación y respuesta frente a la mpox, que compartimos con todos los estados miembros el viernes y que se publicó hoy”, señaló Tedros en la capital de la República del Congo, Brazzaville, según reseñaron portales internacionales.



“El plan requiere 135 millones de dólares durante los próximos seis meses para controlar estos brotes mediante una vigilancia y una respuesta integrales”, aseveró en la apertura de la 74ª sesión del Comité Regional para África de la OMS, en la cual asisten ministros de salud de 47 países africanos.

Vacunación



El Gobierno alemán anunció este lunes que donará 100 millones de dosis de vacunas contra el mpox, en el marco de los esfuerzos para la contención de la enfermedad en el continente africano.



Según anunció el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Hebestreit, esas dosis procederán de las reservas del Ejército de Alemania y serán distribuidas en las zonas afectadas.