Ángel Prado: Queremos cuidar al Poder Popular de la burocracia

24 de agosto de 2024.- Dice que se asustó un poquito cuando el presidente Nicolás Maduro le propuso ser el nuevo ministro para las Comunas. Ángel Prado se refiere a aquel 6 de junio pasado, cuando el jefe de Estado llegó de visita a la Comuna El Maizal, ubicada en predios del municipio Simón Planas (Sarare), Lara, donde Prado fue electo alcalde para el periodo 2021-25. En esas montañas y valles nació; aprendió con su madre a criar ovejas, hacer conuco y vender conservas, con lo cual se compró uno de esos primeros Nokia que tenían la carcaza blanca, por donde lo llamó un tío para decirle que el padre Rojas estaba organizando un viaje a Cuba para participar en seminarios de formación política.“Ese día el Presidente nos acompañó a iniciar el ciclo de siembra de maíz”, recordó Prado, quien minutos antes había sido llamado por Maduro a una breve reunión en la cerca de alambre de púas que bordea los corrales de la comuna. “Es hora de que salgas de la comuna y asumas otras tareas”, le habría dicho el Presidente en presencia del diputado Jorge Rodríguez, entonces jefe del comando de campaña Viva Venezuela.A los minutos, el Presidente se montó en un vehículo Tiuna e inició una improvisada marcha campesina en la vía rural que atraviesa El Maizal desde donde megáfono en mano, anunció el ingreso de Prado al gabinete ejecutivo. “Había más mujeres que hombres”, recordó el ministro de Comunas durante la visita a las instalaciones del Grupo Últimas Noticias.—¿Qué caracteriza a una comuna?— Es una organización popular territorial que funda una estructura de autogobierno. Es una convocatoria que hacen las mismas personas de la comunidad para trabajar en función de la transformación política, social, económica y cultural de un territorio que tiene intereses comunes, que tiene problemas comunes y una idiosincrasia, una cultura, una forma de vida comunitaria, pero que a partir de la comuna entra en una dinámica de gobierno popular. Es decir, la misma comunidad hace el diseño. Hay orientaciones, tenemos una ley de comunas, tenemos una orientación muy precisa del comandante Hugo Chávez, pero también una alerta del comandante y una encomienda de crear la comuna de acuerdo con los intereses de la comunidad. Tiene una estructura de gobierno, tiene su banco comunal y funciona la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como máxima instancia de toma de decisiones. La comuna tiene sus consejos comunales, con un ámbito demarcado, con su nombre, con su RIF y figura jurídicas. Además, tiene su contraloría, planificación y un sistema de producción.—¿Cuántas comunas existen en Venezuela?— Hasta ahora existen un poquito más de 3.000 comunas. Estamos haciendo un registro porque nos han pedido crear un sistema para manejar datos bien precisos de los consejos comunales y de las comunas. Hay comunas más avanzadas, otras que van reorganizando su ámbito, otras que de manera muy incipiente ya empezaron, pero por algunos problemas de motivación o conflictos internos, se están poniendo de acuerdo, pero son comunas ya establecidas que llevan algún tiempo trabajando. Hay algunas nuevas, pero otras como El Maizal, El Panal 2021, 5 de Marzo, en El Valle de Caracas; Cinco Fortalezas, en Oriente; Altos de Lídice, en La Pastora; Che Guevara, en Mérida; Patria Nueva y Maisanta, en Barinas; son muchas las que hay. Existen unas que son grandes referentes que son escuelas, pero ahora mismo hemos identificado 4.505 territorios, que les llamamos circuitos comunales y donde se hará la consulta popular.—Este domingo se hará la segunda consulta popular ¿Cuáles son los principales planteamientos?— Esta consulta va a ser bastante exitosa, va a lograr una alta participación de nuestro pueblo. La primera consulta pudo haber sido una expectativa o algo esperanzador. Hubo una campaña de la derecha venezolana para tratar de posicionar que para mejorar los servicios públicos no se debe consultar a nadie. Yo que vivo en una comuna y millones de personas que trabajamos en los consejos comunales y en las comunas repudiamos cuando una institución ejecuta un proyecto que ni siquiera ha discutido con las comunas. Saludamos, vemos muy bien y nos gusta cuando la institucionalidad va a consultar con la comunidad y nos pregunta cuál es la prioridad. En este caso no es una institución la que está preguntando, en este caso es el pueblo que está priorizando. Es una propuesta que lanzó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que bien la aceptamos en la base.—¿Cómo es el proceso de elección?— La gente hace una discusión previa sobre sus problemas sociales, cómo deben ser atendidos, en qué orden de prioridad y postulan siete proyectos para ir el día domingo 25 de agosto a votar. El que tenga más votación será el proyecto que tendrá el financiamiento para ejecutarse en un corto plazo en 4.505 circuitos comunales.—¿Qué es un circuito comunal?— Es una agregación de consejos comunales en un ámbito. No se reconocen como comuna, pero tienen problemas comunes, una vida común, solo que falta dar el paso para convertirse en una comuna y en esta fase se ha convocado desde el circuito comunal, es decir, montarse para atender, para hacer propuestas y atender problemáticas, recibir financiamiento, que puedan ayudar a resolver problemas internos en ese ámbito de varios consejos comunales y darle forma a una organización territorial en un ámbito geográfico.—¿Quién identifica o convoca a un circuito comunal?— Se convocan desde el Ministerio de las Comunas. En realidad son comunidades que se conocen, que se reconocen, pero que no han dado el paso a trabajar en una sola organización. Cuando nos juntamos los consejos comunales somos más fuertes, la planificación es mejor, la política se consolida, se trabaja el tema cultural y lo educativo.—¿Esto no es un gobierno paralelo a las alcaldías?— La comuna es un autogobierno en una comunidad específica. Una alcaldía bien puede convivir con una comuna, un alcalde bien puede trabajar con la dirigencia comunal. Ahora, si el alcalde entra en terror y siente que la comuna le va a disputar el poder y se enfrenta a la comuna, pues lamentablemente la comuna en el territorio tiene control incluso del voto, tiene control político, en lo electoral. Por ejemplo, vivimos una experiencia en un municipio donde el Gobierno Nacional transfirió una suma importante de recursos para proyectos en la comuna y el alcalde puso a disposición maquinaria, técnicos, ingenieros, incluso también dio un aporte financiero para complementar los proyectos y esa comuna ama a ese alcalde, lo quiere lo respalda y en un momento electoral lo va a reelegir. También he visto, por ejemplo, en el municipio Baralt del estado Zulia, donde el alcalde ha prohibido que la comuna invierta los recursos que entregó el gobierno nacional en la escuela que está deteriorada y ha puesto trabas porque es una escuela regional.—El pasado mes de abril realizaron la primera consulta ¿Qué avances tienen de esos proyectos aprobados?— Le puedo garantizar que casi el 60% de los proyectos ya fueron culminados. Tendríamos que ir a recorrer a la Venezuela profunda para ver los rostros de felicidad de la gente que ha logrado acceder a servicios públicos que durante años, sobre todo en esta situación dura de la economía del país, después que dejamos de tener transferencias masivas en los consejos comunales, se ha logrado resolver problemas puntuales de servicios de agua, de salud, vialidad agrícola, entre otros. Se han realizado visitas de funcionarios del Consejo Federal de Gobierno, del Ministerio de Comunas, de alcaldías y gobernaciones que van a asesorar, a acompañar y vemos cómo se ejecutó bien un proyecto y se hace un proceso de cierre. Ese proyecto tuvo un segundo financiamiento, es decir, tuvo el doble del financiamiento que se prometió para la primera consulta que fue cerca de 400.000 bolívares.—¿Estos procesos de elección se seguirán repitiendo en las comunas?—Este domingo 25 de agosto vamos a votar para elegir el segundo proyecto que nos deben financiar desde el gobierno nacional y ya de una vez se aceleran los procesos para culminar sus proyectos buscando apoyo por todas las vías porque a finales de noviembre o en diciembre ya el presidente de la República anunció que habrá una tercera consulta. Desde el próximo año serán cuatro consultas anuales. Vamos a estar en permanente ejecución de proyectos, sobre todo en materia de servicios públicos que vienen a resolver problemas puntuales. El Presidente también ha dicho que va a hacer el lanzamiento de una consulta popular para priorizar proyectos productivos en los 4.505 circuitos que tenemos y se estima que entre 2025 y 2026 se tengan consolidados 6.000 territorios comunales, es allí y con la gente de allí que se va a ejecutar el presupuesto de la nación.—El pasado 6 de junio el presidente Maduro, desde la Comuna El Maizal, le dio el ejecútese a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular.— Sí, es parte de las leyes del Poder Popular que en la Asamblea Nacional se están discutiendo como la Ley de las Comunas. Hay otras leyes que después del 25 de agosto vamos a empezar con una discusión nacional porque queremos como decía el Presidente blindar al Poder Popular, cuidar al Poder Popular, a la comuna, de la burocracia, de la cantidad de trámites que a veces existen y que impiden el avance, impiden el trabajo más rápido de una comuna, sobre todo en el tema de las competencias, de la gestión para los programas económicos y lo que se quiere es facilitar los mecanismos porque en las comunas tenemos que pasar por tantos pasos burocráticos para poder desarrollar nuestros proyectos. Que no sea tan traumático este camino donde a veces la misma superestructura del Estado impide que podamos avanzar con mayor velocidad sobre todo en la resolución de problemas sociales, porque al final la comunidad lo que quiere es ver bonito a su barrio, a su comunidad.—En la campaña electoral el presidente Maduro le asignó una tarea con el tema de las viviendas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?— El presidente dio la rectoría al Ministerio de Comunas de esos tres millones de viviendas, que vamos a construir en los próximos seis años. Ya hemos llamado a los comités de vivienda de cada consejo comunal para que se junten en el circuito, un circuito comunal puede tener 10, 15, 17 o 20, y ya conformemos el gran circuito comunal de la vivienda en cada uno de los 4.500 circuitos existentes. Allí se empieza a trabajar en función de las prioridades, quiénes son las primeras familias que deberían tener viviendas, cuáles son las casas que quedaron sin culminar y que debemos terminarlas, cuáles son las casas que deben tener beneficio para mejorar techos, ventanas, pisos, algunos otros servicios de la vivienda. Estamos haciendo un estudio de censo, cuántas familias, cuántas personas habitan en una vivienda, en cuántas hay hacinamiento. Todas esas son tareas que en los próximos días deben cumplirse y generarnos información para nosotros presentar ya propuestas concretas al presidente de la República. Aprovecho para hacer un llamado al pueblo venezolano, a esa dirigencia comunera y el pueblo que requiere, que sueña, que tiene la esperanza de tener su vivienda a través del consejo comunal de la comuna, a que sigamos organizando, sigan haciendo debate y a que hablen, analicen, piensen y escriban cómo debe ser esta metodología para construir millones de viviendas.—¿Cómo hará para repartirse esas labores de ministro y responsable de un plan de viviendas?— Somos un solo gobierno y debe existir una centralidad en el gabinete del presidente Maduro y aunque el Ministerio de la Vivienda pueda tener los recursos, materiales, métodos para construir, ya ha habido orientación clara del Presidente de que cada circuito, cada comuna organice su plan de vivienda y que el Ministerio de las Comunas, en discusión con el pueblo organizado con los comités de vivienda, diseñemos la política o complementemos y de alguna manera se establezca la nueva metodología y que es a través del Poder Popular donde vamos a desarrollar los grandes proyectos, no solamente de urbanismos, sino de la vivienda rural, de la vivienda campesina, de la vivienda en el barrio, ubicada donde cada quien tiene su terreno y espera su casita.—¿Qué mensaje le envía a los comuneros del país?— Pido al pueblo venezolano que estemos muy atentos con la defensa de la patria, volvamos a leer, volvamos a buscar todo el mensaje de nuestro comandante Hugo Chávez, especialmente cuando hablo de transferencia de poder a nuestro pueblo, cuando nos llamó a la organización popular, a que fuéramos protagonistas de las grandes transformaciones en las comunidades venezolanas y que tengamos muy en cuenta que la revolución tiene enemigos, que la patria venezolana tiene enemigos por el hecho de tener grandes reservas de petróleo, grandes reservas de muchos minerales, que hoy el imperialismo, las grandes transnacionales y la burguesía necesitan para sostener su estilo de vida. Venezuela tiene que cuidar su territorio, depende de las y los patriotas y, aunque parezca poco importante para algún político de derecha o de izquierda, pues avalamos y respaldamos al presidente Nicolás Maduro en su decisión de trabajar con el pueblo organizado. Un comité de vivienda, un comité de salud, un comité de agricultura, de economía, un consejo comunal, puede ser algo que tenga poca relevancia para algunas personas, pero para nosotros es la célula organizativa que si se multiplica, si se convierte en millones de experiencias organizativas en el país, seremos la base sólida de la Revolución Bolivariana porque otra patria no vamos a tener, porque otra oportunidad de ser gobierno como pueblo llano, que vive allá arriba en lo más alto del barrio o que vive allá en el campo más escondido donde tal vez no llegue a casi nadie, donde no llega ni medio de comunicación. Hoy somos gobierno, tenemos la oportunidad de decidir sobre los recursos y cómo resolver este problema, pues eso no lo vamos a tener en otro sistema de gobierno sino en revolución.Al detal“El pueblo se ha empoderado, hemos evitado los errores que pudimos haber cometido cuando nacieron los consejos comunales, que a veces pelearon por un proyecto de vivienda, no se superaron algunas contradicciones, nos llevaron a perder tiempo y se nos devaluó algún recurso”.“La consulta popular es un proceso democrático que expresa esa libertad plena que tenemos en nuestro país de tomar decisiones y que desmiente y tumba esa matriz de opinión que los enemigos de la patria y de la revolución quieren o promueven en el mundo de que Venezuela hay una dictadura que no nos permite a nosotros tomar nuestras propias decisiones”.“Debemos superar nuestros problemas y a los que nos hemos enfrentado, pero otra vida feliz, otra vida en completa libertad de oportunidades no la vamos a tener y estoy seguro que no estando la Revolución Bolivariana en el poder político, en este país lamentablemente vamos a una gran desmovilización”.“Desde la base junto a nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a incidir con fuerza no solamente en la vida política y social de este país sino también en la vida económica de nuestro país”.