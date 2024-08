EEUU: Ex-congresista George Santos se declara cumpable de multiples cargos de fraude, robo de identidad, etc...

19 de agosto de 2024.-El ex representante George Santos, republicano por Nueva York, se declaró culpable el lunes de fraude electrónico y robo de identidad agravado, y dijo a los periodistas afuera del tribunal que declararse culpable era "lo correcto".



"Esta declaración no es sólo una admisión de culpabilidad", dijo Santos a los medios. "Es un reconocimiento de que necesito rendir cuentas como cualquier otro estadounidense que infringe la ley".



En el tribunal, Santos, vestido con pantalones grises y una chaqueta deportiva negra, dijo al juez que estaba "comprometido a enmendar y aprender de esta experiencia".



Debe ser sentenciado el 7 de febrero.



Santos se declaró culpable de afirmar que familiares habían hecho contribuciones a su campaña cuando, en realidad, no lo habían hecho. Santos admitió que estaba tratando de alcanzar el umbral de recaudación de fondos para calificar para ayuda financiera del Comité Nacional Republicano del Congreso.



Santos también estipuló que cometió otros fraudes, incluido cargar las tarjetas de crédito de los donantes sin autorización y convencer a los donantes de que donaran dinero afirmando falsamente que el dinero se utilizaría para anuncios de televisión. También estipuló que robó dinero público al solicitar y recibir durante la pandemia prestaciones por desempleo a las que no tenía derecho.



Santos admitió en una declaración ante el tribunal que sus acciones "traicionaron" a sus electores y a otras personas.



Además de la posible pena de prisión, Santos debe pagar una restitución de casi 374.000 dólares y la confiscación de más de 200.000 dólares.



Santos enfrenta una sentencia de 75 a 87 meses, incluida una sentencia mínima obligatoria de dos años por robo de identidad agravado.



Mientras luchaba por contener las lágrimas afuera del tribunal después de su declaración, Santos dijo que estaba "inundado de un profundo arrepentimiento" por su conducta. Prometió aceptar la responsabilidad por sus acciones y al mismo tiempo se disculpó con sus antiguos electores por permitir que "la ambición nublara [su] juicio".



"Ahora tengo claro que permití que la ambición nublara mi juicio, llevándome a tomar decisiones que no eran éticas", dijo Santos. "Declararme culpable es un paso que nunca imaginé que daría, pero es necesario, porque es lo correcto".



Santos reconoció que les falló a sus electores y dijo que esperaba ser parte de "restaurar la integridad" que disminuyó con sus mentiras.



"Ha sido el mayor logro de mi vida representarlo, y creo que lo hice lo mejor que pude, pero también confió en mí para representarlo con honor y defender los valores que son esenciales para nuestra democracia, y en ese sentido te fallé", dijo Santos.



Si bien Santos prometió aceptar plena responsabilidad por su conducta, sus abogados señalaron en los momentos finales de su audiencia de declaración de culpabilidad esta tarde que el ex congresista tal vez no pueda pagar más de 200.000 dólares en restitución.



Santos debe pagar la restitución 30 días antes de su sentencia el 7 de febrero y podría enfrentar sanciones adicionales si no paga a tiempo.



"En este momento no tiene el dinero", dijo el abogado defensor Andrew Mancilla a la jueza federal Joanna Seybert.



El abogado defensor Joseph Murray insistió