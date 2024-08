PSUV realizó un balance de la situación en su reunión de dirección nacional

Maduro y la dirección nacional del PSUV

19 de agosto de 2024.- El presidente Maduro y jefe del PSUV expresó que a 21 días del intento de golpe de Estado es importante hacer un balance.



Sostuvo que ya está demostrado suficientemente que desde el odio es imposible conducir un proyecto político.



Aseguró que el fascismo ha fracasado, que está derrotado, pero tiene que consolidar la victoria frente al odio, la mentira, la manipulación y la campaña sucia.



“Jamás el fascismo llegará al poder en Venezuela”, dijo el presidente Maduro.



El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, señaló que la movilización del chavismo ha sido fundamental para evitar la violencia. Indicó que la derecha sigue repitiendo el mismo guion de la violencia desde el 29 de julio.



Maduro refirió que el golpe de Estado de 2002 fue mediático y esta vez el intento fue cibernético.



El presidente Maduro dijo que hoy la táctica del chavismo no es defensiva, sino de ofensiva popular.



“Hoy la consigna es más nunca un 11 de abril, más nunca un golpe de Estado”, sentenció.



Maduro afirmó que hoy en día la oposición ha sustituido a los políticos por los influencers.



Maduro sostuvo que el sábado pasado se hizo una demostración de fuerza y quedó demostrado que los bots no van a marchas y no votan y que fueron derrotados el fascismo, el odio y los influencers por el pueblo venezolano.



El presidente Maduro nombró a las dos dirigentes del Psuv Mayauri Coromoto Silva y a Isabel Cirila Gil, asesinadas por grupos de la oposición en Turmero y El Callao respectivamente, mártires de la revolución.



De igual manera, responsabilizó por estos asesinatos a Edmundo González y a María Corina Machado.



Según el jefe de Estado el 30 de julio pasado, la oposición trató de asaltar el Palacio de Miraflores y se comprometió a dar detalles sobre esta intención, impedida por unas 20 mil personas de Catia y otras zonas de Caracas.



Maduro también aseveró que hoy el mundo está entendiendo la denuncia que él hiciera durante la campaña y el peligro que representaba la llegada al poder del fascismo en Venezuela, porque, si esto hubiera ocurrido, se viviría un baño de sangre en el país.



El presidente Maduro propuso durante la reunión que se construya un sistema de fuerza de tres anillos: con un Psuv y un liderazgo en expansión, con la consolidación del poder popular y la sociedad civil, y con alianzas sociales, culturales y económicas, donde exista tolerancia y reconocimiento de las diferencias.



Maduro convocó a un congreso nacional de toda Venezuela los días 18, 19 y 20 de octubre para definir la agenda concreta de acción hasta el 2031.