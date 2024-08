Saren activa en aeropuertos operativos para permisos de viaje internacionales para niños y adolescentes

18-08-24.-En el marco de las vacaciones escolares, el gobierno nacional inició un operativo para facilitar los permisos de viaje internacionales de niños, niñas y adolescentes.Dicho programa, impulsado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), se activó el viernes 16 de agosto y estará disponible en varios aeropuertos internacionales del país, a disposición de todos los ciudadanos.Los aeropuertos donde se llevará a cabo este operativo incluyen el General José Antonio Anzoátegui en Anzoátegui, Arturo Michelena en Carabobo, Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira, G/J Santiago Mariño en Nueva Esparta y La Chinita en Zulia.A su vez, la atención se brindará en horarios específicos; durante los viernes será de 8:00 AM a 4:00 PM., mientras que para sábado y domingo está estipulado entre las 8:00 AM a 3:00 PM, según indicaciones del organismo.Cabe mencionar que las notarías públicas en todo el país también están ofrecen este servicio de lunes a viernes en su horario habitual. Sin embargo, con la implementación del operativo, se amplía el acceso a estas autorizaciones el fin de semana en los aeropuertos seleccionados.De acuerdo con la información publicada, el Saren, mediante esta iniciativa, busca promover una cultura de paz y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes al ocio y la recreación.Las permisos de viajes internacionales son un componente esencial para asegurar que los traslados sean seguros y confiables, para proporcionar un ambiente propicio para el disfrute y esparcimiento de la población en general.Requisitos para obtener los permisos de viaje internacionalesDatos del pasaporte o prórroga del niño, niña y/o adolescente (incluyendo su vigencia).Datos de residencia del pequeño (teléfono de contacto de los representantes y acompañantes).Copia de cédula de los otorgantes.Datos de residencia y teléfono de quien recibe al infante en el exterior, en caso de que viaje con un tercero o solo.Una fotografía tipo carnet actualizada del niño, niña y/o adolescente (fondo blanco).Copia del acta de nacimiento.No se emitirán autorizaciones sin bolestos de retorno.Proporcionar intinerario de viaje.Para viajes vía terrestre dl niño solo no estarán habilitadas las autorizaciones (solo acompañado).El viaje no debe exceder los 90 días.*Con información de de 2001