“Declaraciones de Lula sobre Venezuela son indefendibles”: Beto Almeida

Beto Almeida

16 de agosto de 2024.- La reciente postura del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respecto a las elecciones en Venezuela ha generado polémica de considerable impacto mediático en la región. Beto Almeida, analista político y presidente de la televisora Ciudad Libre de Brasilia, calificó las declaraciones de Lula como «indefendibles» e «inconcebibles».



Almeida argumenta que la posición de Lula viola la propia Constitución brasileña, que prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países. «Es inconcebible que se pueda admitir que un presidente con su historia tenga una capacidad de violentar la propia Constitución de Brasil», afirmó el analista en una entrevista para teleSUR.



El periodista brasileño contrastó la firme postura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha reiterado su rechazo a cualquier intervención externa, con la sorprendente declaración de Lula sobre discutir el tema de Venezuela con el presidente estadounidense Joe Biden. Almeida señaló la contradicción inherente en esta acción, dado que Estados Unidos es el principal promotor de sanciones contra Venezuela.



Para el analista brasileño es lamentable el doble rasero en la política internacional de algunos países latinoamericanos respecto a la situación de Venezuela con la de Ucrania. «Ellos mismos reconocen por ejemplo en Ucrania a Zelenski, incluso admiten que tiene razón Zelenski que ya no tiene más un mandato presidencial, su mandato se ha expirado, y continúa con la indulgencia de los países imperialistas para no realizar elecciones», señaló.



En contraste, Venezuela, bajo sanciones y presiones económicas, no recibe la misma comprensión de la comunidad internacional. Almeida argumentó que esta disparidad revela un claro sesgo en la política exterior de las naciones que se autodenominan democráticas.



El periodista también recordó el apoyo incondicional de Venezuela a Lula durante su encarcelamiento y la ayuda humanitaria proporcionada durante la pandemia de COVID-19. «Venezuela no ha vacilado un tantico así, defendió a Lula como Cuba hicieron campaña para defender la inocencia y la liberación de Lula», recordó Almeida.



Finalmente, llamó a preservar las relaciones entre Brasil y Venezuela, pero respetando la soberanía de cada nación. Almeida instó a las «fuerzas progresistas de Brasil» a promover y mantener la conciencia de integración latinoamericana construida por líderes como Fidel Castro y Hugo Chávez.