Juan Carlos Monedero: Lo que intentan en Venezuela se lo harán a toda la izquierda en América Latina y Europa

Juan Carlos Monedero.

16 de agosto de 2024.- El político español, militante del partido Podemos, Juan Carlos Monedero, explicó de qué manera se está aplicando en Venezuela la guerra de cuarta generación, en un vídeo compartido a través de la red social X.



Monedero afirmó que los mismos intereses que volaron el Gasoducto Nord Stream 2 "son los que obran en el genocidio hoy en Gaza, son los que desestabilizan a los países que le molestan (...)".



"A Venezuela no la pueden bombardear o invadirla; con las sanciones no han logrado la insurrección buscada... Pues han buscado tumbar sus principales instituciones, incluido el Consejo Nacional electoral (CNE), el día de las elecciones", señala el también politólogo español.



Así mismo, subrayó que "las instituciones, las actas, la legalidad, les importa un carajo a los Estados Unidos (EEUU)", en este sentido, instó a recordar cuando en Nicaragua ganaba el sandinismo, así como también los resultados en las elecciones en México que fueron cuestionados en un momento.



Mitos como las armas de destrucción masiva en Irak, la petición de bombardeo a Libia por la Organización de Atlántico Norte (OTAN) son parte de la matriz generada por EEUU para así justificar sus acciones.



"En Venezuela creen que el Pueblo es otro y que en la posición no es fascista, que el país no lleva siete años con bloqueos y sanciones", dijo y agregó que el CNE fue hackeado "para que en el margen de los votos fuera elegido Edmundo González, igual que ayer le escogieron a Juan Guaidó o a Carmona Estanga después del golpe contra Chávez, para regalarle el petróleo a las grandes compañías norteamericanas", dijo.



Advirtió, además, que todo lo que le intentan hacer a Venezuela, "luego, país a país, se lo harán a toda la izquierda en América Latina y en Europa. La historia enseña, decía Gramsci, pero no tiene alumnos".