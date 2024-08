TSJ decretó receso judicial hasta el 15 de septiembre: la medida no incluye a la Sala Electoral

Credito: Web

15 de agosto de 2024.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó de un receso judicial que inicia este 15 de agosto y hasta el 15 de septiembre, por lo que se no se realizaran despachos judiciales durante ese periodo.



Durante este periodo "permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones que fueren necesarias para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley", detalla.



En la sentencia 2024-0011, el máximo tribunal del país explica que los jueces que tengan menos de un año no van a disfrutar del receso.



De igual forma, se indica que en materia de amparo constitucional, se van a considerar habilitados los tribunales todos los días del periodo que dure el receso, por lo que los jueces fijos y temporales deben tramitar y sentenciar los procesos; mientras que las Salas Constitucional y Electoral estarán de guardia.



También, la sentencia indica que los tribunales en competencia penal deben mantener la continuidad del servicio público de administración de justicia en todo el país.