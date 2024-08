EEUU: Donald Trump explica "esta es la inflación" con cajitas de caramelos Tic Tac

15 de agosto de 2024.-Durante un discurso incoherente en un mitin de campaña en Asheville, Carolina del Norte, el miércoles, Donald Trump, golpeado por un impulso familiar, buscó en sus bolsillos un objeto que le ayudara a demostrar el concepto de inflación a sus partidarios, informó Rawstory.com en una nota de prensa.



El candidato presidencial republicano subió al escenario en su forma habitual y pronunció un discurso largo y frecuentemente improvisado ante la multitud. Mientras hablaba de cómo los precios de los comestibles han aumentado en los últimos años y de la falta de “ofertas” para los compradores, Trump tuvo una idea.



“Tienen menos de la mitad del acuerdo. De hecho, tengo algo aquí”, dijo Trump, buscando en sus bolsillos. “No sé si lo has visto. Lo he usado una vez. Lo tengo, lo tengo”.



Sacó una caja de Tic Tacs blancos.



"Entonces esto es Tic Tacs, ¿verdad?" Dijo Trump, mirando con incredulidad la caja.



"No sé si me gusta la empresa. Nunca la he conocido, no tengo idea, tienen mucha suerte, mira todos los televisores. Este es el mejor comercial que jamás hayan tenido".



Luego, Trump sacó una segunda caja en miniatura de Tic Tacs.



“Pero esto es lo que pasó. ¡Esto es inflación! Dijo Trump, agitando las cajas. “Esto es Tic Tac. Esto es Tic Tac. Esto es inflación. Esto es lo que pasó”.



Trump afirmó que alguien le había regalado la pequeña caja de Tic Tacs ese día, "y yo dije: "Creo que lo pondré como ejemplo de inflación".



Esta no es la primera vez que utiliza las pastillas de menta como accesorio durante un mitin. Hizo una comparación similar en un evento de junio en Washington, D.C., y antes de eso en un mitin de mayo en Minnesota, donde los llamó “Biden Tic Tacs”.



"Miren el tamaño de ese tonto", dijo Trump en ese momento. "Esto es inflación".