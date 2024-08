Ministra de Ciencia: 106 instituciones del Estado han recibido ataques informáticos

Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología Credito: Web

14 de agosto de 2024.- Más de 106 instituciones del Estado han recibido ataques informáticos desde el pasado 28 de julio, cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales, informó la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.



En entrevista ofrecida al podcast Aquí y Ahora, transmitido por el portal La Iguana, Jiménez detalló que estos ataques han incrementado desde el pasado lunes desde que se llevó acabo el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado.



Al mismo tiempo, resaltó que éstos han sido diferenciados para que afecten a las instituciones, y así robar información de la República. “Han robado información de unos portales. Recientemente, estábamos viendo que estaba publicada la nómina de Conviasa. Cuando publican nóminas de los usuarios, militares, funcionarios, lo que quieren es generar terror, terrorismo, incertidumbre”, recalcó.



Puntualizó que detrás de estos ataques existe una gran inversión para “promover la guerra cibernética” contra Venezuela. En este sentido, señaló que los responsable de estas acciones han invertido más de 150 millones de dólares para afectar nuestra infraestructura tecnológica.



Detalló que detrás de los ataques hay toda una infraestructura que incluye el servicio energético, millones de computadoras y virus.



Dijo que pagan 5 mil dólares por cada terabyt de ataque. “Si hemos recibido 30 millones de ataques, estos son más de 150 millones de dólares”, subrayó al comentar que la mayoría de los ataques provienen desde el exterior, específicamente de Estados Unidos.

Centro geopolítico



La también vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, resaltó que, en la actualidad, Venezuela es el centro de la geopolítica energética en el mundo, debido a las reservas minerales y estratégicas que posee.



“Venezuela es el centro hoy de la geopolítica energética del mundo. No hay modo que las empresas transnacionales de las tecnologías puedan desarrollar sus planes si no tienen acceso a los recursos energéticos de Venezuela. Recursos energéticos, tierras raras”, resaltó al tiempo que recordó que bajo nuestros suelos está la mayor reserva de gas y de petróleo en el mundo, pero además minerales como uranio, coltán y sílice, entre otros recursos que son necesarios para la infraestructura tecnológica.



En la entrevista, la ministra Gabriela Jiménez Ramírez se refirió a las declaraciones realizadas por Edward Snowden, quien afirmó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) está a pocos días de «apoderarse de Internet» con una ampliación masiva de sus poderes de vigilancia.



Las declaraciones las realizó Snowden luego de que se presentara un proyecto de ley en Estados Unidos, que permitiría que la NSA pudiese obligar a proveedores de servicios de Internet.



Jiménez Ramírez recordó que las plataformas tecnológicas utilizadas por el Consejo Nacional Electoral se desarrollaron para “que ninguna acta matara votos”.



Sin embargo, advirtió que los grandes medios de comunicación, respaldados por Occidente, se han encargado de generar “una matriz para desestimar el proceso venezolano.



«La identidad de nuestro proceso, las bondades de nuestro proceso, que se rigen por la soberanía del país”, dijo.

Instituciones afectadas



Entre las instituciones afectadas se encuentran alcaldías, gobernaciones, empresas y medios de comunicación.



Asamblea Nacional (AN)



Presidencia de la República



Conviasa



Petróleos de Venezuela (PDVSA)



Consejo Nacional Electoral (CNE)



Banco Central de Venezuela (BCV)



Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)



Sistema Patria



Cantvy Movilnet



El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)



Ministerio de Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Exteriores



Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)



Contraloría General de la República



Ministerio Público



Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN)



El canal de televisión TeleSur



Ministerio de Turismo



Ministerio de Trabajo



Ministerio de Planificación



Radio Nacional de Venezuela (RNV)



Gobernación de Miranda. Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih)



Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)



Alcaldía de Caracas